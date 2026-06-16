Derrumbe pone en peligro a vecinos de Cuajimalpa

El pasado 1 de junio se registró un derrumbe en la Calle 21 de Marzo, en la colonia del mismo nombre de la alcaldía Cuajimalpa.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 pm, cuando una barda perimetral cayó sobre tres viviendas, lo que provocó daños estructurales. Los hechos ocurrieron después de una fuerte lluvia que cayó en la zona y reblandeció la tierra.

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Vecinos temen por más lluvias

Los vecinos de la zona externaron su preocupación por la presente temporada de lluvias, pues temen que otra lluvia similar cause más afectaciones.

En la zona se observan patrullas de la Policía Auxiliar, que acordonan la zona ante la presencia de ductos de gas y un poste de telefonía a punto de caer, y que podían poner en riesgo a los vecinos de las casas que rodean la zona de los hechos.

No se reportaron personas lesionadas por estos hechos, pero los vecinos temen que puedan sufrir afectaciones por próximas lluvias.

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