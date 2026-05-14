Llegó una nueva temporada de lluvias a nuestro país y en muchas colonias de la CDMX y el Estado de México la escena se repite: inundaciones, deslaves y cientos de familias que lo pierden todo.

Ante esta situación, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con apoyo de herramientas de inteligencia artificial (IA) mapearon las zonas con mayor riesgo en materia de deslaves tanto en la CDMX como en el Estado de México.

Las barrancas de la zona poniente del Valle de México están bajo la lupa debido a su inclinación de sus laderas y la cercanía de viviendas que se encuentran en los bordes.

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UNAM advierte tres tipos de riesgos

De acuerdo con el mapa de riesgo de la UNAM, estos son los tres tipos de riesgos que existen en temporada de lluvias, y son los siguientes:

Derrumbes de rocas

Deslizamientos de tierra

Flujos de lodo

Estas son las zonas de mayor riesgo:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Huixquilucan

Naucalpan

¿Por qué hay preocupación en temporada de lluvias?

De acuerdo con especialistas, el riesgo radica en que muchas de las viviendas están construidas en barrancas o laderas inestables, situación que alertan los propios vecinos de la zona.

Además, cada año se registran entre 13 y 14 deslizamientos en la CDMX durante la temporada de lluvias. Por esta razón, Protección Civil pide a los pobladores mantenerse en alerta y estar pendientes de formaciones de grietas, inclinación o caída de tierra.

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