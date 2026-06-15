Confirmado en Edomex: anuncian dos nuevas rutas turísticas de hasta 220 km que impactarán en 15 municipios del estado

La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México (SEDECO) puso en marcha dos corredores comerciales denominados la Ruta del Mezcal y la Ruta de la Flor en el sur del territorio mexiquense.

Los trayectos turísticos exponen los procesos productivos de destilación y floricultura agrícola para dinamizar el comercio de los microempresarios locales. Los mapas de navegación con los parajes exactos comenzarán a operar de manera formal próximamente.

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¿Qué municipios integran los nuevos circuitos de la flor y el destilado de maguey?

La Secretaría de Desarrollo Económico diseñó los circuitos en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo y la Universidad Autónoma del Estado de México. Los recorridos tienen una longitud de entre 180 y 220 kilómetros de extensión.

Las demarcaciones mexiquenses integradas a los trayectos de exhibición comprenden estas zonas geográficas:

Corredor florícola central: invernaderos de producción ornamental en los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo, Coatepec Harinas e Ixtapan de la Sal.

invernaderos de producción ornamental en los municipios de Villa Guerrero, Tenancingo, Coatepec Harinas e Ixtapan de la Sal. Circuito de destilación: alambiques y plantíos de maguey protegidos en 15 localidades sureñas, incluyendo Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Amatepec y Zumpahuacán.

alambiques y plantíos de maguey protegidos en 15 localidades sureñas, incluyendo Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Amatepec y Zumpahuacán. Corredor artesanal complementario: redes de comercialización gastronómica, hoteles y paradores tradicionales establecidos a lo largo de las carreteras estatales.

¿Cuáles son los atractivos y el volumen de producción que sustentan estas rutas en Edomex?

La SEDECO detalló que el Edomex ocupa el primer lugar nacional en producción ornamental al aportar el 50 por ciento de las flores del país. Las familias del campo abren sus unidades productivas para mostrar los métodos de cosecha. Los visitantes podrán:

Recorrer plantaciones de flores: conocer los procesos de cultivo de rosas, girasoles y tulipanes distribuidos en unas 7 mil 500 hectáreas de labor agrícola.

conocer los procesos de cultivo de rosas, girasoles y tulipanes distribuidos en unas 7 mil 500 hectáreas de labor agrícola. Degustar destilados en bodegas: visitar los talleres de las 80 casas productoras que generan alrededor de 200 mil litros de destilado de maguey al año.

visitar los talleres de las 80 casas productoras que generan alrededor de 200 mil litros de destilado de maguey al año. Aprender de los maestros artesanos: observar las técnicas tradicionales de transformación del agave en las 318 unidades de producción activas en la entidad.

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