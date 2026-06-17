El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que se formó la tormenta tropical Arthur y presenta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora, aquí puedes seguir su trayectoria.
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Trayectoria de la tormenta tropical Arthur
Esta tormenta se formó a partir del potencial ciclón tropical uno y su centro se localiza sobre el noroeste del golfo de México a 65 kilómetros al este-noreste de Puerto Oconnor en Texas, Estados Unidos y a 410 kilómetros al nor-noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas.
De acuerdo con el reporte del SMN, presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 15 kilómetros por hora.
¿La tormenta tropical Arthur afectará a México?
Debido a su trayectoria no se tiene previsto que represente un riesgo para el territorio nacional pues continúa alejándose de las costas nacionales en dirección al sureste de Estados Unidos.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió una alerta ante posibles inundaciones repentinas y urbanas en el sur de Louisiana, sur de Mississippi, sur de Alabama, suroeste de Georgia y Panhandle de Florida.
También se pronostican lluvias en áreas costeras del Alto Texas y vientos con fuerza de tormenta tropical en las costas del Alto Texas y Louisiana.
Cabe mencionar que Arthur es la primera tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico que comenzó en junio y terminará el 30 de noviembre.
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