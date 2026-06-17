El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que se formó la tormenta tropical Arthur y presenta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora, aquí puedes seguir su trayectoria.

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Trayectoria de la tormenta tropical Arthur

Esta tormenta se formó a partir del potencial ciclón tropical uno y su centro se localiza sobre el noroeste del golfo de México a 65 kilómetros al este-noreste de Puerto Oconnor en Texas, Estados Unidos y a 410 kilómetros al nor-noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte del SMN, presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 15 kilómetros por hora.





¿La tormenta tropical Arthur afectará a México?

Debido a su trayectoria no se tiene previsto que represente un riesgo para el territorio nacional pues continúa alejándose de las costas nacionales en dirección al sureste de Estados Unidos.

👉Se formó la #TormentaTropical #Arthur a partir del potencial ciclón tropical Uno. Su centro se localiza a 410 km al nor-noreste de Barra El Mezquital, #Tamaulipas.



👉Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para #México. pic.twitter.com/6AUB3TjSrl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 17, 2026

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió una alerta ante posibles inundaciones repentinas y urbanas en el sur de Louisiana, sur de Mississippi, sur de Alabama, suroeste de Georgia y Panhandle de Florida.

También se pronostican lluvias en áreas costeras del Alto Texas y vientos con fuerza de tormenta tropical en las costas del Alto Texas y Louisiana.

Cabe mencionar que Arthur es la primera tormenta tropical con nombre de la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico que comenzó en junio y terminará el 30 de noviembre.

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