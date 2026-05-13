Los huracanes son fenómenos meteorológicos sumamente catastróficos cuando tocan tierra y este 2026 se prevé que sean más intensos que nunca por “El Niño” o “Super Niño”, por lo que las autoridades ya dieron a conocer las fechas en que comenzará la temporada.

Cada vez que se forma un huracán frente a la costas de México las alarmas se encienden, esto porque su fuerza es devastadora (según su categoría) y deriva no solo en daños materiales, sino también pérdida de vidas.

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¿Cuándo comienza la temporada de huracanes 2026 en México?

La temporada de huracanes en México este 2026 comenzará el 15 de mayo para el océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico. Ambas concluirán el 30 de noviembre, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunque se desconoce a ciencia cierta cuántos huracanes tocarán tierra en México este año porque son fuerzas de la naturaleza impredecibles, los registros históricos del SMN apuntan que México recibe un promedio de alrededor de 5.4 impactos de ciclones tropicales al año en sus costas.

¿Cuál fue el último huracán devastador en México?

México ha sido impactado por varios huracanes de gran magnitud a lo largo de la historia, pero el más reciente fue Otis, que se registró el 25 de octubre de 2023 y dejó 48 muertos oficiales.

El huracán alcanzó rápidamente la categoría 5, convirtiéndose en el más fuerte y destructivo registrado en el Pacífico mexicano hasta el momento.

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