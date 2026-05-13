La temporada de huracanes 2026 en México se perfila como un periodo de contrastes marcados entre el océano Pacífico y Atlántico pues la actividad ciclónica estará determinada por la influencia del fenómeno El Niño y ya se instaló el primer Operativo de este año.

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La Paz despliega más de 700 elementos para temporada de huracanes

El gobierno de La Paz, Baja California Sur desplegó 732 elementos de auxilio y prevención como parte del Operativo Preventivo de Huracanes 2026, además para esta temporada se contará con ambulancias, drones y refugios temporales para atender posibles contingencias.

Con la puesta en marcha de este operativo se busca fortalecer la cultura de la prevención.

¿Cómo se forman los huracanes?

De acuerdo con un artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para que los huracanes se desarrollan debe haber una serie de condiciones oceánicas y atmosféricas. La temperatura de la superficie del mar debe superar los 26.5 o 27°C y que exista una capa de agua cálida con suficiente profundidad.

También se requiere un entorno atmosférico relativamente estable sin cambios bruscos en la velocidad y dirección del viento entre distintos niveles de la atmósfera. Influye la humedad y los vientos.

¿Cómo influye El Niño en la formación de ciclones?

El fenómeno El Niño modifica la cantidad de ciclones y sus características, por lo regular se reduce la actividad en el Atlántico y se favorecen en el Pacífico. Además, impulsa el desplazamiento de aguas más calidas desde la región ecuatorial hacia las costas, este proceso asociado a ondas de calor marinas incrementa el contenido energético disponible para los ciclones y promueve su intensificación y formación entre agosto y noviembre.

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