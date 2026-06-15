Estacionamientos de CDMX ahora deben hacerse responsables por daños a vehículos

Se acabaron las excusas: los estacionamientos de la Ciudad de México (CDMX) ahora deben hacerse responsables por daños que un auto pueda llegar a sufrir al interior de este tipo de establecimientos.

Esta medida también incluye a los centros comerciales, así como robos totales, parciales o cualquier tipo de daño que pueda sufrir el vehículo.

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¿Cuándo entrará en vigor la medida para que estacionamientos se responsabilicen por daños?

Se estima que existen aproximadamente 2 mil 100 estacionamientos públicos en la CDMX, incluyendo los de centros comerciales, lo que arroja un total de 6 millones de cajones de estacionamiento para todo tipo de vehículos.

Esta medida entrará en vigor a partir del próximo 15 de noviembre de 2026, por lo que a partir de esta fecha, los estacionamientos públicos no podrán deslindarse en caso de daños a los autos que aquí se estacionen.

El Congreso de la CDMX aprobó esta medida con cincuenta y cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Estacionamientos están obligados a contar con seguro

La nueva medida contempla que los estacionamientos de la CDMX deben contar con un seguro de responsabilidad civil o una fianza vigente, con la finalidad de que se garantice la reparación del daño correspondiente.

Para los automovilistas, esta medida es positiva, debido a que en caso de daño, contarán con respaldo en caso de ser necesario.

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