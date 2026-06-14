Dentro del mercado automotriz mexicano, existen diversas opciones pensadas para las necesidades de cada consumidor.

Si estás pensando adquirir un nuevo auto, aquí te presentamos algunas de las opciones más económicas en el catálogo de Volkswagen (VW), una de las automotrices con más camino recorrido en México y que por ello se ha ganado la confianza de los consumidores mexicanos.

VW Virtus Trendline

Se trata de uno de los vehículos más accesibles de la empresa alemana, con un precio de $322,490, aunque existe una versión un poco más cara. Cuenta con transmisión manual y 6 bolsas de aire.

Cuenta con un motor 1.6 litros capaz de entregar 110 caballos de fuerza (HP), lo que lo convierte en una opción ideal para la ciudad y para salir ocasionalmente a carretera; también cuenta con tracción delantera.

Virtus VW Virtus Trendline 2026. (VW de México)

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VW Polo Track

Con un precio de $339,900, este hatchback es una de las opciones más económicas disponibles en el catálogo de VW.

Cuenta con un motor 1.6 litros a gasolina que brinda una potencia de 109 HP. Gracias a su tamaño, este vehículo también es recomendable para manejo en la ciudad, pues es considerado como un auto ágil y fácil de estacionar.

Polo VW polo Track 2026. (VW de México)

VW Tera Trendline

Se trata del SUV de entrada de la marca alemana, con un precio inicial de $387,990. Cuenta con un motor 1.6 litros, que brinda una potencia de 109 HP, lo que lo convierte en una opción ideal para la ciudad.

Entre sus cualidades, destacan 6 bolsas de aire así como control de velocidad crucero. Esta versión se vende con transmisión manual.

Tera VW Tera Trendline 2026. (VW de México)

VW Taigun Comfortline TSI

Es otra de las SUVs disponibles en el catálogo de Volkswagen, con un precio inicial de $462,690. Esta versión cuenta con un motor 1.6 litros que brinda hasta 114 HP, convirtiéndolo en un vehículo confiable para la ciudad y la carretera.

Esta versión cuenta con transmisión automática tipo Tiptronic de seis velocidades.

Taigun VW Taigun Comfortline TSI 2026. (VW de México)

VW Jetta Trendline

Se trata de la versión inicial de uno de los autos consentidos de los mexicanos, con un precio que va desde los $449,290.

Cuenta con motor 1.4 litros TSI que brinda una potencia de 150 HP y ofrece un rendimiento de combustible combinado de 18.8 km/l, que lo convierten en un vehículo confiable para ciudad y carretera.

Jett VW Jetta Trendline 2026. (VW de México)

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