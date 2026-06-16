El feminicidio de Miriam Peralta Valverde consternó a los mexiquenses y llenó de dolor a una familia que hoy despidió a la joven de 22 años, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

La estudiante de Derecho fue localizada sin vida, el pasado 14 de junio, en el interior de un domicilio ubicado en la comunidad de Santa María Nativitas, en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México (Edomex). Te contamos los detalles del caso.

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Entre lágrimas, familiares y amigos despiden a Miriam Peralta

Al ritmo de música regional, familiares, amigos y compañeros de la UAEMex despidieron a Miriam Peralta, quien se encontraba estudiando el octavo semestre en Derecho. “No es un adiós Miriam, es un hasta pronto”, se escucha decir a uno de los familiares de la joven.

#Violencia ⚠️A pesar de los discursos oficiales, la violencia de género es una realidad. La muerte de Miriam Peralta es investigada como feminicidio; fue hallada sin vida en Chimalhuacán y el principal sospechoso es su pareja sentimental🔴#NoticiasEnRed con @Bravolucy |… pic.twitter.com/EVNbeNvpi8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 16, 2026

Desde la última morada de Miriam Peralta, sus compañeras y compañeros exigieron justicia para que el presunto feminicida reciba una condena severa. “Que se haga justicia y que no se quede impune el caso… Que le den la cadena perpetua”, exigieron.

¿Qué le pasó a Miriam Peralta, estudiante de la UAEMex?

El pasado domingo 14 de junio, Miriam Peralta, estudiante de la UAEMex, visitó a su novio, Francisco “N”, quien vivía en el municipio de Chimalhuacán. Según reportes preliminares de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la pareja discutió y Francisco “N” habría atacado a golpes a la joven hasta causarle la muerte.

Posteriormente, Iván “N”, padre de Francisco “N”, habría localizado el cuerpo sin vida de Miriam, por lo que dio aviso a las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Seguridad de Chimalhuacán, quienes comprobaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

El principal sospechoso del feminicidio de Miriam Peralta, Francisco Iván “N” ya fue detenido por las autoridades y trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde una autoridad judicial determinará su situación jurídica.

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