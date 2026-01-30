UAEMéx abre convocatoria de ingreso a bachillerato y licenciaturas; requisitos y fechas 2026

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) publicó este 29 de enero de 2026 su convocatoria de nuevo ingreso para el ciclo 2026-2027, abriendo puertas a aspirantes de bachillerato y licenciaturas.

La convocatoria contempla los lineamientos, requisitos y etapas del proceso de selección, el cual incluye el registro de aspirantes, el pago de derechos, la aplicación del examen de admisión y la publicación de resultados. Checa los detalles y no te quedes fuera.

Fechas clave de la convocatoria UAEMéx 2026

El proceso de preinscripción en línea inicia en febrero, escalonado por la primera letra de la CURP en el sitio https://nuevoingreso.uaemex.mx , con fechas específicas como: del 6 al 10 para E y F; del 13 al 17 para A. El calendario queda de la siguiente manera:



6 al 10 de febrero: Letras E, F

7 al 11 de febrero: Letra B

8 al 12 de febrero: Letra C

9 al 12 de febrero: Letras K, L, Ñ

10 al 14 de febrero: Letra M

11 al 15 de febrero: Letra G

12 al 16 de febrero: Letras R, D

13 al 17 de febrero: Letra A

14 al 18 de febrero: Letras S, T

15 al 19 de febrero: Letras U, V, W, X, Y, Z

16 al 20 de febrero: Letras N, O, P, Q

17 al 20 de febrero: Letras H, I, J

El examen para ingresar a la UAEMex se llevará a cabo durante la segunda semana de abril. La forma en que se aplicará el examen dependerá del tipo de programa elegido: quienes aspiren a estudios en modalidad no escolarizada o mixta realizarán la prueba de manera virtual, mientras que los solicitantes de programas escolarizados deberán presentarla de forma presencial.

Posteriormente, los resultados se darán a conocer aproximadamente en la cuarta semana de mayo. La universidad notificará a las y los aspirantes a través del correo electrónico que registraron durante el proceso, por lo que es importante revisarlo con frecuencia para consultar la hoja de resultados.

Las clases comenzarán el 4 de agosto.

Entre los requisitos generales se encuentra haber concluido o estar por finalizar el nivel educativo inmediato anterior, realizar el registro en las fechas establecidas, cubrir la cuota correspondiente y presentar el examen de admisión en la fecha asignada. Para el nivel licenciatura, algunos programas académicos podrían solicitar requisitos adicionales, dependiendo de la carrera elegida.

