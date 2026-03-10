Buscan a Miranda Sherlin Sánchez estudiante del CETIS; se suma a ola de jóvenes desaparecidas en Morelos

Mientras la comunidad universitaria exige justicia para Karol Toledo y Kimberly Joselin Ramos, se registra un nuevo caso de desaparición de una estudiante. Esta vez, se trata de Miranda Sherlin Sánchez, una chica de 17 años de edad que estudiaba en el CETIS de Xochitepec, Morelos.

El caso vuelve a encender las alertas ante la ola de desapariciones y feminicidios en contra de jóvenes estudiantes en la entidad. Te contamos todo lo que se sabe de Miranda Sherlin Sánchez.

Buscan a Karol Toledo, estudiante desaparecida de la UAEM

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Reportan la desaparición de Miranda Sherlin Sánchez, estudiante del CETIS

En el contexto de violencia en contra de jóvenes estudiantes, la Fiscalía General del Estado en Morelos activó una nueva ficha de búsqueda, esta vez, por la desaparición de Miranda Sherlin Sánchez, estudiante del CETIS plantel 43, ubicado en Xochitepec, Morelos.

Se reportó que la joven fue vista por última vez en el municipio de Xochitepec, donde acudía a estudiar. De inmediato, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda.

#FiscaliaMorelos activa #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de MIRANDA SHERLIN SÁNCHEZ ESCOBAR de 17 años de edad. pic.twitter.com/1aFIGGc7cW — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 10, 2026

De acuerdo con la ficha emitida por las autoridades, la Miranda Sherlin vestía su uniforme escolar: una blusa morada de manga larga, blusa escolar de manga corta color verde militar y con el escudo del CETIS en color vino, pantalón escolar verde militar y tenis color azul cielo.

Preocupa ola de feminicidios de estudiantes en Morelos

La desaparición de Miranda Sherlin se da en un contexto de violencia que está afectando a las estudiantes en Morelos. En los primeros meses de 2026, se reportó la desaparición y feminicidio de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La falta de seguridad en las inmediaciones de los planteles de la UAEM que derivó en los feminicidios de Karol Toledo y Kimberly Ramos, llevaron a la comunidad universitaria a realizar marchas para exigir acciones y respuestas por parte de las autoridades.

Mientras la autoridades activaron el Protocolo Alba, para realizar la búsqueda de Miranda Sherlin, activistas y compañeros de clase se organizan para visibilizar el caso y evitar que se convierta en una tragedia más.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

