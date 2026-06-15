Francisco Iván ‘N’, novio de Miriam Peralta, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) asesinada, fue detenido, informaron las autoridades mexiquenses.

A través de un comunicado, el Gobierno de Chimalhuacán señaló que elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del municipio y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lograron la detención de Francisco Iván ‘N’, posible responsable del feminicidio de Miriam.

#Edomex | Capturan a Francisco Iván "N", novio de de Miriam Peralta, la estudiante de la UAEMéx asesinada en Chimalhuacán, Estado de México pic.twitter.com/k5Zxw4duh4 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 15, 2026

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¿Qué se sabe del feminicidio de Miriam?

De acuerdo con los primeros reportes, la estudiante de la UAEMex visitó a su novio en su domicilio ubicado en la comunidad de Santa María Nativitas, en Chimalhuacán, Edomex, sin embargo la visita terminó en una completa tragedia.

La pareja comenzó a discutir y de un momento a otro el joven comenzó a golpear a la joven hasta dejarla sin vida. El padre de Francisco dio aviso a la policía y cuando los servicios de emergencia llegaron ella ya no presentaba signos vitales.

¿Qué dijo la UAEMex sobre el feminicidio de Miriam Peralta?

La UAEMex expresó sus condolencias a la familia de la estudiante Miriam Peralta y aseguró que su memoria permanecerá entre la comunidad.

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