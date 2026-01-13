Feminicidio, verdad y justicia sin estereotipos | Su voz, su tiempo

En Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett García entrevistó a Nelly Montealegre Díaz, magistrada y pionera en la defensa de los derechos de las mujeres, las infancias y los derechos humanos, con más de 26 años de servicio público. La conversación abordó la deuda del Estado frente al feminicidio, la urgencia de investigar con perspectiva de género e interseccional, y la construcción de protocolos que hoy son referencia nacional.

A partir de casos emblemáticos, se reflexionó sobre la importancia de creer a las víctimas, romper estereotipos y garantizar sentencias justas, sin sesgos ni impunidad. El diálogo subrayó que la justicia con perspectiva de género no es parcialidad, sino una condición indispensable.

Nelly Montealegre Díaz, es abogada y especialista en delitos de género, cuenta con una maestría en Administración de Justicia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, otra en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional, además es doctora en Desarrollo y Seguridad Nacional por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa, a lo largo de 26 años de servicio público, ha impulsado políticas pioneras en materia de derechos humanos y perspectiva de género, fue fiscal especial en la Fiscalía de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y Coordinadora contra los Delitos de Género en la Ciudad de México, donde participó en la creación de la Fiscalía de Feminicidios, es pionera de la implementación de la Alerta Amber en México y en la elaboración del primer Protocolo Nacional de Feminicidio, referente para los 32 estados del país, actualmente es magistrada del Tribunal Colegiado en Materia Penal.

