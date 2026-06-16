Estos son los pensionados de la CFE que verán cambios en sus pagos desde este martes 16 de junio

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Algunos jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzarán a notar modificaciones en los montos que reciben como pensión a partir de la segunda quincena de junio, es decir, el día 16 del mes. La medida deriva de una reforma constitucional que estableció nuevos límites para ciertas percepciones pagadas con recursos públicos.

Aunque el anuncio ha generado dudas entre trabajadores retirados de la empresa, los cambios no alcanzarán a todos los pensionados. El ajuste está dirigido a un grupo específico de beneficiarios, por lo que la mayoría de los jubilados de la CFE no verá alteraciones en sus depósitos.

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¿Por qué habrá ajustes en algunas pensiones?

El origen de la medida se encuentra en la reforma al artículo 127 de la Constitución, publicada en abril de 2026. Entre otros puntos, el cambio fijó límites para las remuneraciones y prestaciones cubiertas con recursos públicos.

La reforma también establece que estos límites pueden aplicarse tanto a futuras jubilaciones como a pensiones que fueron otorgadas antes de la entrada en vigor del decreto.

¿Qué jubilados de la CFE serán afectados?

Los ajustes no están dirigidos a todos los extrabajadores de la empresa. La medida se concentra en personas jubiladas bajo el régimen de confianza cuyas pensiones rebasen el límite previsto por la reforma constitucional.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, quienes se encuentren por debajo de ese límite continuarán recibiendo la misma cantidad que percibían antes de la reforma.

#CFEInforma | Al personal jubilado de confianza que, conforme al criterio emitido por la Consejería Jurídica respecto a la reforma al artículo 127 constitucional, se realizarán los ajustes correspondientes a las pensiones a partir de la segunda catorcena de junio de 2026. pic.twitter.com/GjCsohr8hi — CFEmx (@CFEmx) June 11, 2026

¿Cuál es el límite que establece la reforma?

La reforma tomó como referencia la remuneración de la titular del Poder Ejecutivo Federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, que es de aproximadamente 134,000 pesos, para fijar un tope a determinadas pensiones pagadas con recursos públicos.

En términos generales, el criterio establece que las jubilaciones sujetas a esta disposición no deben superar la mitad de esa remuneración, una cantidad que ronda los 70 mil pesos mensuales.

¿Cuándo comenzarán a reflejarse los cambios?

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La CFE indicó que los cambios comenzarán a reflejarse en los pagos correspondientes al periodo comprendido entre el 16 y el 30 de junio de 2026.

Además, la empresa prevé realizar durante julio un pago diferencial relacionado con los periodos en los que ya se hubieran efectuado ajustes conforme a la nueva disposición constitucional.

Por ello, quienes formen parte del grupo afectado podrían registrar movimientos distintos a los habituales en sus pagos durante las próximas semanas.

¿Quiénes quedan fuera de los ajustes?

La reforma contempla excepciones para determinados esquemas de retiro. Entre ellos se encuentran las jubilaciones financiadas mediante aportaciones voluntarias realizadas a cuentas individuales de ahorro para el retiro.

Tampoco están contempladas las pensiones constituidas a través de sistemas complementarios financiados con aportaciones sindicales. Asimismo, la Constitución mantiene exclusiones específicas para integrantes de las Fuerzas Armadas.

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