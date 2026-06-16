Es oficial: CFE confirma la noticia que las familias de Chihuahua estaban esperando

Luego de la difusión de versiones sobre una presunta escasez de medidores bidireccionales en Chihuahua, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclaró que sí cuenta con abasto suficiente de estos equipos.

Según lo informado por la dependencia, el suministro de equipos se mantiene activo en poco más del 90%.

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¿Qué aclaró la CFE sobre los medidores bidireccionales?

A través de un comunicado, la empresa explicó que no existe desabasto de medidores bidireccionales en Chihuahua. En tanto, la operación, indicó, se mantiene bajo procesos técnicos y administrativos ya establecidos.

Asimismo, detalló que cada solicitud pasa por una validación que permite dar seguimiento desde el ingreso del trámite hasta la conexión final. Este esquema busca mantener orden en la incorporación de nuevos usuarios a la red eléctrica.

En los últimos años, el uso de sistemas de generación distribuida, principalmente a través de paneles solares, ha mostrado un crecimiento constante en distintas regiones del país, incluido Chihuahua. Este aumento ha derivado en una mayor demanda de trámites de interconexión a la red eléctrica por parte de usuarios residenciales y comerciales.

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¿Cómo está atendiendo CFE las solicitudes de interconexión?

Según la CFE, en lo que va del año, en Chihuahua se han registrado 4 mil 269 solicitudes de interconexión de sistemas fotovoltaicos, tanto residenciales como comerciales. De ese total, 3 mil 891 ya fueron conectadas, lo que representa alrededor del 91 por ciento del total.

Además, 182 solicitudes se encuentran en proceso de conexión y 196 más están en fase de validación técnica y administrativa, previo a su incorporación a la red eléctrica. La empresa prevé que estos casos se atiendan, a más tardar, el 10 de junio.

¿Cómo funciona el proceso de conexión a la red eléctrica?

La CFE explicó que la interconexión de sistemas fotovoltaicos se realiza mediante una programación operativa permanente, diseñada para atender de forma ordenada la creciente demanda de este tipo de tecnología.

Este esquema permite organizar la revisión técnica y la instalación de medidores conforme a la normatividad vigente, lo que evita saturaciones en el proceso y asegura que cada solicitud sea revisada de manera individual.

En algunos casos, la empresa también establece fechas estimadas de conclusión para los trámites en curso, con el fin de brindar mayor claridad a los usuarios sobre los tiempos de atención.

¿Para qué sirven los medidores bidireccionales?

Los medidores bidireccionales permiten registrar tanto la energía que consume un usuario como la que inyecta a la red cuando genera electricidad, principalmente a través de paneles solares. Este sistema se ha vuelto clave para quienes buscan reducir su consumo de la red tradicional.

El incremento en la instalación de estos sistemas ha impulsado una mayor demanda de equipos en distintas regiones del país, incluido Chihuahua, donde la generación distribuida continúa en expansión.

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