De manera sorpresiva, la Secretaría de Bienestar anunció un nuevo registro de la Pensión para Mujeres y Adultos Mayores.

De manera sorpresiva, la Secretaría de Bienestar anunció un nuevo registro de la Pensión para Mujeres y Adultos Mayores. | @A_MontielR | X

Antes de que acabara abril y de manera sorpresiva, la Secretaría de Bienestar reveló el calendario para un nuevo registro de Pensiones, así que toma nota si es que tu mamá o abuelito todavía no la tienen.

A través de sus redes sociales, la titular de Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que este nuevo registro se realizará a partir de este lunes 27 de abril y hasta el 3 de mayo.

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¿Para qué pensiones se puede hacer el registro?

El registro está vigente para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Adulto Mayor y será en base al calendario de apellidos.

Lunes 27 de abril: A, B, C

Martes 28 de abril: D,E, F,G, H

Miércoles 29 de abril: I, J, K, L, M

Jueves 30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 2 de mayo: Todas las letras

Domingo 3 de mayo: Todas las letras

❤️Registro #PensionesBienestar❤️

Regístrate a la #PensiónMujeresBienestar y a la #PensiónAdultoMayor del 27 de abril al 3 de mayo.



Te comparto el calendario de registro para que consultes los días en los que puedes acudir al #MóduloBienestar más cercano a tu domicilio.… pic.twitter.com/EYazBvKXJx — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) April 27, 2026

Los módulos estarán operando en un horario de 10:00 a 16:00 horas y solo debes llevar los requisitos que se piden. En caso de que no los sepas, aquí te damos la lista completa:

Pensión Mujeres Bienestar

Tener entre 60 y 64 años

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

Formato del Bienestar (se llena en el módulo)

Pensión Adultos Mayores

Tener más de 65 años

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

Formato del Bienestar (se llena en el módulo)