Antes de que acabara abril y de manera sorpresiva, la Secretaría de Bienestar reveló el calendario para un nuevo registro de Pensiones, así que toma nota si es que tu mamá o abuelito todavía no la tienen.
A través de sus redes sociales, la titular de Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que este nuevo registro se realizará a partir de este lunes 27 de abril y hasta el 3 de mayo.
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¿Para qué pensiones se puede hacer el registro?
El registro está vigente para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Adulto Mayor y será en base al calendario de apellidos.
- Lunes 27 de abril: A, B, C
- Martes 28 de abril: D,E, F,G, H
- Miércoles 29 de abril: I, J, K, L, M
- Jueves 30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 2 de mayo: Todas las letras
- Domingo 3 de mayo: Todas las letras
Los módulos estarán operando en un horario de 10:00 a 16:00 horas y solo debes llevar los requisitos que se piden. En caso de que no los sepas, aquí te damos la lista completa:
Pensión Mujeres Bienestar
- Tener entre 60 y 64 años
- Identificación oficial vigente
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio
- Teléfono de contacto
- Formato del Bienestar (se llena en el módulo)
Pensión Adultos Mayores
- Tener más de 65 años
- Identificación oficial vigente
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio
- Teléfono de contacto
- Formato del Bienestar (se llena en el módulo)
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