Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Localizan sin vida al cuarto y último trabajador de la mina Santa Fe, Sinaloa, tras 33 días de búsqueda
/México/Nota

Bienestar anuncia nuevo registro de Pensiones de manera sorpresiva

¡Dile a tu mamá y a tu abue! Bienestar abre nuevas fechas de registro para dos tipos de pensión; estos son los requisitos.

De manera sorpresiva, la Secretaría de Bienestar anunció un nuevo registro de la Pensión para Mujeres y Adultos Mayores. | @A_MontielR | X

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Antes de que acabara abril y de manera sorpresiva, la Secretaría de Bienestar reveló el calendario para un nuevo registro de Pensiones, así que toma nota si es que tu mamá o abuelito todavía no la tienen.

A través de sus redes sociales, la titular de Bienestar, Ariadna Montiel, señaló que este nuevo registro se realizará a partir de este lunes 27 de abril y hasta el 3 de mayo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Para qué pensiones se puede hacer el registro?

El registro está vigente para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Adulto Mayor y será en base al calendario de apellidos.

  • Lunes 27 de abril: A, B, C
  • Martes 28 de abril: D,E, F,G, H
  • Miércoles 29 de abril: I, J, K, L, M
  • Jueves 30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, R
  • Viernes 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábado 2 de mayo: Todas las letras
  • Domingo 3 de mayo: Todas las letras

Los módulos estarán operando en un horario de 10:00 a 16:00 horas y solo debes llevar los requisitos que se piden. En caso de que no los sepas, aquí te damos la lista completa:

Pensión Mujeres Bienestar

  • Tener entre 60 y 64 años
  • Identificación oficial vigente
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio
  • Teléfono de contacto
  • Formato del Bienestar (se llena en el módulo)

Pensión Adultos Mayores

  • Tener más de 65 años
  • Identificación oficial vigente
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio
  • Teléfono de contacto
  • Formato del Bienestar (se llena en el módulo)

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO