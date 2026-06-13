Jalisco acumula más de 60,000 vehículos en el corralón: cuánto cuesta recuperar el tuyo en Edomex y CDMX

La Dirección General de Depósito y Custodia Vehicular de la Secretaría de Administración de Jalisco expresó su preocupación por la creciente saturación de sus centros de resguardo que ya acumulan más de 60 mil unidades según el director general Jonadab Martínez. Las regulaciones estatales se enfocan en fomentar y agilizar la liberación de los vehículos con facilidades de pago para los conductores que deseen recuperarlos a la brevedad.

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¿Cuáles son las tarifas por día de resguardo en los corralones de Jalisco?

La Ley de Ingresos del Estado de Jalisco fija las cuotas obligatorias por concepto de guarda, custodia y pensiones de los vehículos retenidos por la Policía Vial. Las acumulaciones de adeudos prolongados provocan que las unidades terminen convertidas en chatarra.

Las tarifas oficiales diarias estipuladas para los infractores varían según el tipo de vehículo:

Motocicletas y vehículos ligeros: pago diario de 29.00 pesos para bicimotos o motocicletas, manteniendo un costo de 95.00 pesos si es cuatrimoto.

pago diario de 29.00 pesos para bicimotos o motocicletas, manteniendo un costo de 95.00 pesos si es cuatrimoto. Automóviles de uso particular: pago de 108.00 pesos al día para unidades tipo sedán o hatchback que ingresen a los depósitos autorizados.

pago de 108.00 pesos al día para unidades tipo sedán o hatchback que ingresen a los depósitos autorizados. Camionetas y transporte comercial: pago de 132.00 pesos para pickups o camionetas cerradas, elevándose a 165.00 pesos si son remolques o tractores agrícolas.

¿Qué requisitos y pasos se deben cumplir para liberar un vehículo retenido en Jalisco?

Los propietarios con automóviles bajo resguardo institucional deben tramitar de forma obligatoria el oficio de devolución ante la instancia que determinó el traslado físico. El trámite administrativo demanda la validación plena de la propiedad legal del bien.

Las acciones secuenciales y la documentación requerida para los conductores comprenden las siguientes pautas de control:

Tramitar la liberación oficial: solicitar el oficio original ante la Fiscalía General del Estado o la Secretaría de Transporte en un plazo no mayor a 45 días.

solicitar el oficio original ante la Fiscalía General del Estado o la Secretaría de Transporte en un plazo no mayor a 45 días. Liquidar los derechos fiscales: efectuar el pago de guarda e ingreso de grúa vía plataforma

efectuar el pago de guarda e ingreso de grúa vía plataforma Presentar la acreditación jurídica: acudir al depósito asignado portando la factura original del vehículo, identificación oficial vigente y el comprobante de refrendo a nombre del solicitante.

🚗🚫 Si un vehículo está abandonado en la vía pública y se encuentra estacionado en un lugar prohibido (línea amarilla, tapando cochera, rampas o en la banqueta) puedes reportarlo llamando al 📞 3338192427.



Trabajemos juntas y juntos por mejores vialidades. 🙌🏻 pic.twitter.com/9rzlirrqFA — Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) September 12, 2025

¿Cómo recuperar un vehículo remitido al corralón en el Estado de México?

La Secretaría de Movilidad del Estado de México establece que los conductores deben presentar la documentación completa ante la oficina de tránsito o el depósito vehicular correspondiente para obtener la orden de salida. El proceso exige abonar todas las multas y derechos de piso acumulados y cumplir todos estos requisitos:

Ubicar la unidad afectada: verificar en línea el corralón asignado y consultar el desglose total de las multas aplicadas en el sistema digital.

verificar en línea el corralón asignado y consultar el desglose total de las multas aplicadas en el sistema digital. Reunir los documentos vigentes: presentar en original la identificación oficial del propietario, factura endosada, tarjeta de circulación y la póliza de seguro de responsabilidad civil.

presentar en original la identificación oficial del propietario, factura endosada, tarjeta de circulación y la póliza de seguro de responsabilidad civil. Efectuar los pagos obligatorios: liquidar las multas por la infracción vial, las maniobras de arrastre de la grúa y los días de almacenamiento en la Tesorería Municipal.

liquidar las multas por la infracción vial, las maniobras de arrastre de la grúa y los días de almacenamiento en la Tesorería Municipal. Retirar el automóvil liberado: entregar el comprobante de pago definitivo para recibir el oficio de liberación y retirar la unidad pública o particular del depósito vehicular.

¿Cuáles son los costos y requisitos para retirar un auto de los depósitos en la CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México coordina la liberación de los vehículos bajo resguardo fundamentada en el Código Fiscal local. El trámite presencial requiere que la persona interesada acuda directamente al depósito donde se ubica la unidad motorizada.

Estas son las tarifas vigentes por derechos de arrastre, almacenaje y los documentos de validación jurídica necesarios para recuperar tu vehículo en CDMX:

Presentar acreditaciones de propiedad: exhibir la identificación oficial (INE, pasaporte o cédula), la póliza de seguro vigente, las llaves de la unidad y la factura o tarjeta de circulación a nombre de quien retira.

exhibir la identificación oficial (INE, pasaporte o cédula), la póliza de seguro vigente, las llaves de la unidad y la factura o tarjeta de circulación a nombre de quien retira. Cubrir el costo de grúa ligera: pagar 1,001.00 pesos si el arrastre por infracción al Reglamento de Tránsito se realizó con grúas de capacidad de hasta 3.5 toneladas.

pagar 1,001.00 pesos si el arrastre por infracción al Reglamento de Tránsito se realizó con grúas de capacidad de hasta 3.5 toneladas. Abonar el servicio de grúa pesada: desembolsar el monto de 1,995.00 pesos si la capacidad de arrastre requerida en la vialidad fue mayor a las 3.5 toneladas.

desembolsar el monto de 1,995.00 pesos si la capacidad de arrastre requerida en la vialidad fue mayor a las 3.5 toneladas. Pagar el almacenaje por día: liquidar una tarifa de 104.00 pesos por cada jornada transcurrida desde el ingreso del automóvil al depósito vehicular hasta su retiro definitivo.

Corralon en CDMX Requisitos y paso a paso para sacar tu vehículo del corralón (Getty Images)

Tanto en Jalisco como en Edomex y CDMX, los ciudadanos tienen que cubrir de forma directa el costo de las maniobras de arrastre con la empresa concesionaria privada que brindó el servicio de traslado. Los automovilistas cuentan con facilidades de pago que ofrece la dependencia estatal cuando el dueño acude a una negociación formal por abandono prolongado.

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