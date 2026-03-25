Es ley en Jalisco: el motivo por el que a los conductores pueden sacarle el vehículo de circulación

Las normativas estatales de movilidad aplican castigos inmediatos para mantener el orden. Por ley, las corporaciones de tránsito oficializan un motivo irrebatible para sacarle el vehículo de circulación a ciertos conductores en Jalisco tras cometer infracciones específicas .

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Los motivos exactos para perder tu coche en las calles de Jalisco

El reglamento penaliza cualquier situación de flagrancia legal donde el automotor opere directamente como herramienta delictiva. Las patrullas actuarán de igual forma al recibir reportes sobre la comisión de crímenes con el carro.

El acatamiento de resoluciones formales ordenadas por tribunales también deriva en el aseguramiento del carro. Paralelamente, los uniformados engancharán la unidad si el conductor ignora los requerimientos cautelares o las protecciones previas.

Por último, el operador enfrentará el remolque de su transporte si incurre en faltas que merezcan arrestos administrativos. Las grúas también levantarán el coche si la persona al volante carece de papeles para comprobar la titularidad correcta.

|Getty Images

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La dependencia de seguridad activa esta sanción estructural mediante las unidades preventivas o municipales oficiales. Los policías apartarán el automóvil de las vías para enviarlo forzosamente a los resguardos gubernamentales o concesionados.

El operativo funciona como una precaución imperativa contra las violaciones más graves del estatuto vial. Los agentes públicos confiscarán la unidad motora aunque el chofer o el dueño legal presenten resistencia física inmediata.

El marco jurídico contempla únicamente estos escenarios precisos para autorizar la remoción mecánica obligatoria en toda la entidad. Los oficiales aplicarán la privación patrimonial bajo los criterios estrictos del Artículo 387 de tránsito del estado.