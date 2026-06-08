Video: captan por primera vez un yaguarundí en el Parque Nacional Los Mármoles, en Hidalgo

El Parque Nacional Los Mármoles, en Hidalgo, anunció un hallazgo de conservación en el estado: una cámara trampa captó por primera vez en video la presencia de un yaguarundí (también conocido como onza o gato moro) en su territorio.

El registro confirma oficialmente que el parque es hogar de las seis especies de felinos silvestres de México.

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¿Cuáles son las seis especies de felinos silvestres que viven en el Parque Nacional Los Mármoles, en Hidalgo?

Con el avistamiento del yaguarundí, este parque de Hidalgo completa la lista de los seis felinos silvestres mexicanos registrados en su territorio:

Puma

Jaguar

Ocelote

Tigrillo

Gato montés

Yaguarundí

El yaguarundí era el único de los seis que aún no había sido registrado con evidencia visual en el parque. Su aparición en la cámara trampa cierra esa brecha y convierte al Parque Nacional Los Mármoles en uno de los ecosistemas más completos del país en términos de diversidad felina.

¿Quién captó en cámara al yaguarundí en el Parque Nacional Los Mármoles?

Al comunicar la noticia del avistamiento, el Parque Nacional Los Mármoles, en Hidalgo, reconoció a la Brigada de Monitoreo Biológico del PROREST, encabezada por Roberto Ramos. El parque destacó que “gracias a su dedicación, caminatas interminables y amor por la biodiversidad, hoy podemos celebrar que cuidamos un ecosistema vivo, sano y completo”.

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