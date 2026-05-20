Descubren en Tula tumbas de la época teotihuacana

En Tula de Allende, Hidalgo, la exploración de diversos contextos funerarios, entre ellos cinco tumbas similares a las de tiro, descubiertos durante la excavación de un conjunto doméstico prehispánico.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el hallazgo se realizó cerca de la comunidad de Ignacio Zaragoza, y se espera que el hallazgo “sea primordial para conocer las creencias, estructura social y cultura de los sitios”, que se estima florecieron a la par de Teotihuacán.

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Suman descubrimientos arqueológicos en la región

De acuerdo con el INAH, este no es el primer descubrimiento en dicha región del estado de Hidalgo, pues desde septiembre de 2025, un equipo de Proyecto de Salvamento Arqueológico del Tren de Pasajeros México-Querétaro concentró un espacio de 2,400 metros de hallazgo.

La arqueóloga Laura Magallón Sandoval señaló que los indicios de este hallazgo se dieron al observar materiales dispersos en la superficie, principalmente restos de cerámica posclásica Coyotlateco y Mexica, por lo que empezaron a realizarse excavaciones.

Estas exploraciones dieron con un pequeño grupo de conjuntos residenciales, conectados principalmente por patios centrales, además de otros patios a los costados, para el acceso de viviendas orientadas en posiciones norte-sur y este-oeste.

De acuerdo con INAH, el sitio Ignacio Zaragoza tuvo reocupaciones en el Clásico Tardío, y la mayoría de los elementos están asociados a las fases de Tlamilolpan (223-350 d.C.), y Xolalpan (350-550 d.C.) en la época teotihuacana.

Las excavaciones también dieron lugar a diversos contextos funerarios, que se estima fueron aprovechados por los indicios de haber sido una zona habitacional.

De acuerdo con especialistas del INAH, el ahora sitio de Ignacio Zaragoza “no debe verse de forma aislada, sino a nivel regional”, por lo que ya se planean más investigaciones en la zona.