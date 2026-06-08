Entre las 03:00 y 04:00 horas (tiempo del centro del país), la depresión tropical dos-E se convirtió en la Tormenta Tropical Boris, lo que ha encendido las alarmas en varias entidades del país puesto que se prevé que toque tierra entre Guerro y Oaxaca.
Los pronósticos indican que el ciclón estará tocando tierra en el trascurso de la tarde o noche de este lunes 8 de junio.
Ante esto, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca compartió los más de 300 refugios temporales que han desplegado en toda la entidad no sólo ante un posible impacto de Boris, sino por durante toda la temporada de huracanes 2026.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Lista de refugios en Oaxaca por huracanes en 2026
Conoce los refugios habilitados para este 2026 en Oaxaca, los cuales se dividen en Región Costa Norte: Pinotepa Nacional, Región Costa Centro: Puerto Escondido y Región Costa Sur: Huatulco:
REGIÓN COSTA NORTE: PINOTEPA NACIONAL
Santiago Pinotepa Nacional
- Escuela Secundaria “Benito Juárez”
- Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) Plantel 3
- Escuela Primaria “Anastacio M. León Franco”
- TecNM Pinotepa (Tecnológico)
- CBTA No. 10
- Secundaria “José A. Baños Aguirre”
Pinotepa de Don Luis
- Escuela Primaria “Hnos. Flores Magón”
- Iglesia Católica
- Salón social
San Andrés Huaxpaltepec
- Escuela Primaria Vicente Guerrero
- Casa de la cultura “Los Tatamandones”
- Cancha Municipal
- Primaria ”Benito Juárez"
San José Estancia Grande
- Escuela Primaria “Melchor Ocampo”
San Juan Bautista Lo de Soto
- Biblioteca Pública Municipal
- Salón social de usos múltiples
Santo Domingo Armenta
- Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”
- Palacio Municipal
- Biblioteca Municipal
- Templo presbiteriano “El Mesías”
REGIÓN COSTA CENTRO: PUERTO ESCONDIDO
San Juan Cacahuatepec
- Auditorio y comedor comunitario en cabecera municipal
- Esc. Secundaria Técnica No.65
- Cancha de “San Francisco Sayultepec”
- Esc. Primaria “Pedro López Guzmán” en la agencia de San Francisco Sayultepec
- Cancha en la Agencia de San Antonio Ocotlán
- Cancha de la Agencia Ocotlán
- Cancha de la Escuela Primaria “Melchor Ocampo” en la agencia de Alto de las Mesas
- Agencia de Policía de Chicapilla
- Cancha de la agencia Buenavista
- Agencia municipal de Buenavista
- Cancha de la agencia la Culebra
- Cancha de la agencia Pie de la Cuesta
San Juan Colorado
- Salón de usos múltiples
San Lorenzo
- Escuela Secundaria “Cuauhtémoc”
- Escuela Primaria “Pablo L. Sidar”
- Escuela Primaria bilingüe “Niños Héroes”
- Escuela Primaria bilingüe “Valentín López Farias”
- Preescolar “Francisco I. Madero”
- Escuela Primaria rural “Francisco I. Madero”
- Cancha municipal
- Escuela primaria de San Juan Yosocani
San Agustín Chayuco
- Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza”
- Escuela Primaria bilingüe “Revolución Social”, en cabecera municipal
San Pedro Amuzgos
- Casa escolar de la Niñez Indígena
- Escuela Primaria bilingüe “Ricardo Flores Magón”
- Secundaria “Octavio Paz”
- Escuela Primaria bilingüe “Vicente Guerrero”
REGIÓN COSTA SUR: HUATULCO
Santiago Tetepec
- Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”
- Salón de usos múltiples en la agencia de Santa Cruz Tihuixte
- Salón de usos múltiples en la agencia de San Isidro del Parral
- Salón de usos múltiples en la agencia de la Soledad Carrizo
- Salón de usos múltiples en la agencia de Guadalupe del Tambor
- Escuela Primaria “Ignacio Allende”
- Salón de usos múltiples en la agencia de San Luis Chatañu
- Escuela Primaria “Congregación”
- Escuela Primaria “Vicente Guerrero” en el núcleo rural el Ocotillo
- Escuela Primaria “Francisco Villa”
- Salón de usos múltiples de la agencia de Ocotlán de Juárez
Santiago Ixtayutla
- Salón social de usos múltiples
Santiago Llano Grande
- Cancha municipal de Santiago Llano Grande
- CBTIS 2
Santa María Huazolotitlán
- Escuela Secundaria Técnica
- Mercado municipal
- Agencia de policía de paso del Jiote
- Telesecundaria de paso del Jiote
- CBTA de José María Morelos
- Secundaria Técnica “José María Morelos”
- Escuela Primaria en la Cobranza
- Escuela Primaria en el Potrero
- Escuela Primaria en Cerro del Chivo
- Telesecundaria de Santa María Chicometepec
- Escuela Primaria en Chicometepec
- Primaria “Carlos A. Carrillo”
- Agencia de policía de Cerro Blanco
- Solar particular en los Caleros
- Agencia de Policía de Yutanicani
Santa María Zacatepec
- Agencia municipal
- Jardín de Niños “Estefanía Castañeda”
- Escuela Primaria “Benito Juárez”
- Auditorio de bienes comunales
- Presidencia Municipal
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.