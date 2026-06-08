Entre las 03:00 y 04:00 horas (tiempo del centro del país), la depresión tropical dos-E se convirtió en la Tormenta Tropical Boris, lo que ha encendido las alarmas en varias entidades del país puesto que se prevé que toque tierra entre Guerro y Oaxaca.

Los pronósticos indican que el ciclón estará tocando tierra en el trascurso de la tarde o noche de este lunes 8 de junio.

Ante esto, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca compartió los más de 300 refugios temporales que han desplegado en toda la entidad no sólo ante un posible impacto de Boris, sino por durante toda la temporada de huracanes 2026.

📍 Como parte del compromiso permanente con la prevención, la @CEPCyGR_GobOax te da a conocer los refugios temporales habilitados en la Región Costa Norte: Pinotepa Nacional, ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026.



🔹 Más información: https://t.co/qysBeQ7FmS pic.twitter.com/itSne5vtmK — Coordinación Estatal de Protección Civil (@CEPCyGR_GobOax) May 27, 2026

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Lista de refugios en Oaxaca por huracanes en 2026

Conoce los refugios habilitados para este 2026 en Oaxaca, los cuales se dividen en Región Costa Norte: Pinotepa Nacional, Región Costa Centro: Puerto Escondido y Región Costa Sur: Huatulco:

REGIÓN COSTA NORTE: PINOTEPA NACIONAL

Santiago Pinotepa Nacional

Escuela Secundaria “Benito Juárez”

Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) Plantel 3

Escuela Primaria “Anastacio M. León Franco”

TecNM Pinotepa (Tecnológico)

CBTA No. 10

Secundaria “José A. Baños Aguirre”

Pinotepa de Don Luis

Escuela Primaria “Hnos. Flores Magón”

Iglesia Católica

Salón social

San Andrés Huaxpaltepec

Escuela Primaria Vicente Guerrero

Casa de la cultura “Los Tatamandones”

Cancha Municipal

Primaria ”Benito Juárez"

San José Estancia Grande

Escuela Primaria “Melchor Ocampo”

San Juan Bautista Lo de Soto

Biblioteca Pública Municipal

Salón social de usos múltiples

Santo Domingo Armenta

Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”

Palacio Municipal

Biblioteca Municipal

Templo presbiteriano “El Mesías”

REGIÓN COSTA CENTRO: PUERTO ESCONDIDO

San Juan Cacahuatepec

Auditorio y comedor comunitario en cabecera municipal

Esc. Secundaria Técnica No.65

Cancha de “San Francisco Sayultepec”

Esc. Primaria “Pedro López Guzmán” en la agencia de San Francisco Sayultepec

Cancha en la Agencia de San Antonio Ocotlán

Cancha de la Agencia Ocotlán

Cancha de la Escuela Primaria “Melchor Ocampo” en la agencia de Alto de las Mesas

Agencia de Policía de Chicapilla

Cancha de la agencia Buenavista

Agencia municipal de Buenavista

Cancha de la agencia la Culebra

Cancha de la agencia Pie de la Cuesta

San Juan Colorado

Salón de usos múltiples

San Lorenzo

Escuela Secundaria “Cuauhtémoc”

Escuela Primaria “Pablo L. Sidar”

Escuela Primaria bilingüe “Niños Héroes”

Escuela Primaria bilingüe “Valentín López Farias”

Preescolar “Francisco I. Madero”

Escuela Primaria rural “Francisco I. Madero”

Cancha municipal

Escuela primaria de San Juan Yosocani

San Agustín Chayuco

Escuela Primaria “Ignacio Zaragoza”

Escuela Primaria bilingüe “Revolución Social”, en cabecera municipal

San Pedro Amuzgos

Casa escolar de la Niñez Indígena

Escuela Primaria bilingüe “Ricardo Flores Magón”

Secundaria “Octavio Paz”

Escuela Primaria bilingüe “Vicente Guerrero”

REGIÓN COSTA SUR: HUATULCO

Santiago Tetepec

Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”

Salón de usos múltiples en la agencia de Santa Cruz Tihuixte

Salón de usos múltiples en la agencia de San Isidro del Parral

Salón de usos múltiples en la agencia de la Soledad Carrizo

Salón de usos múltiples en la agencia de Guadalupe del Tambor

Escuela Primaria “Ignacio Allende”

Salón de usos múltiples en la agencia de San Luis Chatañu

Escuela Primaria “Congregación”

Escuela Primaria “Vicente Guerrero” en el núcleo rural el Ocotillo

Escuela Primaria “Francisco Villa”

Salón de usos múltiples de la agencia de Ocotlán de Juárez

Santiago Ixtayutla

Salón social de usos múltiples

Santiago Llano Grande

Cancha municipal de Santiago Llano Grande

CBTIS 2

Santa María Huazolotitlán

Escuela Secundaria Técnica

Mercado municipal

Agencia de policía de paso del Jiote

Telesecundaria de paso del Jiote

CBTA de José María Morelos

Secundaria Técnica “José María Morelos”

Escuela Primaria en la Cobranza

Escuela Primaria en el Potrero

Escuela Primaria en Cerro del Chivo

Telesecundaria de Santa María Chicometepec

Escuela Primaria en Chicometepec

Primaria “Carlos A. Carrillo”

Agencia de policía de Cerro Blanco

Solar particular en los Caleros

Agencia de Policía de Yutanicani

Santa María Zacatepec

Agencia municipal

Jardín de Niños “Estefanía Castañeda”

Escuela Primaria “Benito Juárez”

Auditorio de bienes comunales

Presidencia Municipal

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