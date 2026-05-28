Maroon 5 anuncia conciertos en México; fechas, sede, preventas y todo lo que debes saber

Maroon 5 está de regreso en México y tú puedes formar parte de uno de los conciertos más esperados del 2026.

Si eres fan del grupo encabezado por Adam Levine, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos todos los detalles, fechas, sedes y preventa de los boletos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuándo y dónde van a ser los conciertos de Maroon 5 en México?

Este jueves 28 de abril, Ocesa acaba de confirmar el regreso de Maroon 5 en México con dos conciertos que se llevarán a cabo en dos de las principales ciudades del país.

Los conciertos de Maroon 5 sucederán en las siguientes fechas:

Ciudad de México : 30 de septiembre en el Estadio Harp Helú

: 30 de septiembre en el Estadio Harp Helú Monterrey: 3 de octubre, en el Estadio Borregos

El regreso de Maroon 5 a México es, sin duda, uno de los espectáculos más esperados del año, pues se trata de una de las bandas de rock alternativo icónicas que ganaron fuerza en los dosmiles.

¿Cuándo será la preventa de los boletos de Maroon 5 en México?

Si estabas esperando este regreso, prepara la cartera porque ya muy pronto comenzará la preventa de los boletos para los conciertos de Maroon 5.

Consigue tu boleto y prepárate para un recorrido por temazos como This Love, She Will Be Loved, Girls Like You, Sugar, entre otros.

🇲🇽 We are very excited to be coming back to Mexico this year! Can’t wait to see you 🫶



Pre-sale starts tomorrow - Friday, May 29 - 9am local time with general on sale Monday, June 1 - 10am local time pic.twitter.com/Kx0gmkqZ8j — Maroon 5 (@maroon5) May 28, 2026

La preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banamex arranca el próximo 2 de junio, en punto de las 14:00 horas.

La preventa de la banda será este viernes 29 de mayo, a partir de las 9:00 horas.

¡Anota la fecha! No te quedes fuera y consigue tus boletos para formar parte de una de las mejores experiencias musicales que sucederán en México, este 2026.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.