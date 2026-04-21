¡Karol G regresa a México! Sí, aunque no lo creas, tras el éxito en el festival Coachella, La Bichota anunció que ofrecerá dos conciertos en México, una parada obligada de su gira “Viajando por el TropiTour”.

Si eres fan de la famosa colombiana,ve alistando la cartera, porque en adn Noticias, te contamos cuáles son las fechas de la preventa. ¡No te quedes sin lugar!

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¿Cuándo será el concierto de Karol G en México en 2026?

La intérprete de ‘La Tusa’ sorprendió a sus fans con un clip en el que se le ve empacando todo lo necesario para uno de sus espectaculares shows. Finalmente, anunció que se viene la gira “Viajando por el TropiTour”.

Por supuesto, tras el éxito de la gira “Mañana será bonito”, México será una de las paradas de la colombiana en esta nueva gira que promete ser icónica. La colombiana anotó en su calendario dos conciertos en nuestro país. Las ciudades y fechas son las siguientes:

Monterrey

Fecha: 6 de noviembre

Sede: Estadio BBVA

Ciudad de México

Fecha: 13 de noviembre

Sede: Estadio GNP Seguros

¿Cuándo será la preventa de boletos de los conciertos de Karol G?

Si eres fan de Karol G, no lo pienses y anota la fecha en el calendario, porque es seguro que los boletos para sus conciertos en México volarán.

La preventa de boletos para el TropiTour arranca el próximo miércoles 29 de abril, en punto de las 14:00 horas, a través de la boletera más popular.

OJO: Será una preventa exclusiva para quienes cuenten con tarjetas Mastercard.

La venta general se llevará a cabo el jueves 30 de abril, en punto de las 14:00 horas, en línea.

¿Cuál podría ser el setlist de la nueva gira de Karol G?

LATINA FOREVA

Un Gatito Me Llamó

OKI DOKI

Tá OK (Remix)

QLONA con Peso Pluma

S91

Tropicoqueta

Papasito

Ese Hombre Es Malo

MAMIII con Becky G

A Su Boca La Amo (Interlude)

GATÚBELA/Rompe

EL BARCO

Bandida Entrenada

OJOS FERRARI

J Balvin & Ryan Castro Medley

Ivonny Bonita

TQG

AMARGURA

Tusa

BICHOTA

Mi Tierra

Si Antes Te Hubiera Conocido

PROVENZA

¡Que no se te pase la fecha! No te quedes con las ganas de escuchar, completamente en vivo, temazos de Karol G como: TQG, Amargura, Bichota, Provenza, Si antes te hubiera conocido, entre muchos otros.

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