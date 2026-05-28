Dos personas perdieron la vida durante una balacera ocurrida este jueves en calles de la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la CDMX.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Antonio Estévez y Brigada Carvajal en la colonia Ejército de Oriente. De acuerdo con testigos, todo comenzó como una pelea entre varias personas, pero poco a poco se calentaron los ánimos y se escucharon disparos de arma de fuego.

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Detienen a 6 por balacera en Iztapalapa

Derivado de estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que seis personas probablemente relacionadas con estos hechos fueron detenidas.

A través de un comunicado, se precisó que esta detención se logró gracias al monitoreo en tiempo real de personal del C2 que identificó a un vehículo de color blanco sin placas en el que viajaba uno de los probables responsables.

Además, testigos señalaron que otros sujetos relacionados con esta agresión se resguardaban en un local de venta de bebidas alcohólicas.

Autoridades realizaron un despliegue en la zona, logrando detener al conductor del vehículo blanco, mientras que otras cinco personas fueron detenidas en el local.

Los detenidos tienen entre 31 y 40 años de edad.

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