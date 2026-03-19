Es oficial: el Gobierno de Guadalajara confirma una obra que muchos vecinos estaban esperando

Es un hecho la nueva obra en Guadalajara: el ayuntamiento invierte 12.5 millones de pesos para renovar 68 espacios públicos con juegos y áreas incluyentes antes del próximo abril.

Las intervenciones en distintas colonias están lideradas por la Dirección de Mejoramiento Urbano, con el objetivo de instalar mobiliario moderno en la capital del estado de Jalisco y brindar entornos seguros para reforzar la red de cuidados familiares en la capital tapatía.

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¿Qué instalaciones incluye la nueva obra en Guadalajara?

Resbaladillas y columpios para áreas infantiles en decenas de parques.

para áreas infantiles en decenas de parques. Módulos ejercitadores de uso libre para fomentar la activación física.

de uso libre para fomentar la activación física. Bancas y mobiliario urbano de descanso.

urbano de descanso. Zonas con equipamiento especial para niñas y niños con requerimientos motrices o cognitivos específicos.

Para que nuestras niñas y niños tapatíos jueguen en espacios dignos, estamos renovando el equipamiento recreativo en 68 espacios públicos de nuestra ciudad. 🛝🧡 pic.twitter.com/WPQIFEFKG4 — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) March 16, 2026

Guadalajara renueva 68 espacios públicos: beneficios para niños y padres

El concepto de consolidar una política de cuidados a nivel municipal en Guadalajara trasciende la simple instalación de juegos de esparcimiento. A nivel de infraestructura pública, esta estrategia implica diseñar entornos donde las familias de las diferentes colonias puedan interactuar sin riesgos en vialidades ni de inseguridad, fortaleciendo el tejido social urbano.

Al focalizar el presupuesto millonario en 68 puntos distintos, el Gobierno de Guadalajara busca que más habitantes de la Zona Metropolitana tengan acceso caminable a zonas recreativas seguras. Además, la incorporación de módulos incluyentes responde a los nuevos estándares de urbanismo accesible, eliminando las barreras arquitectónicas de las plazas antiguas para que todos los menores puedan ejercer su derecho al juego físico.

La primera etapa de la obra pública terminará a principios de abril, sentando las bases estructurales en la Perla Tapatía para expandir este programa de inclusión de uso libre durante el resto del año.