Cambia el transporte público de Guadalajara: lanzan app para rastrear 4,500 camiones en tiempo real

El gobernador Pablo Lemus anunció una importante modernización del transporte público mediante el rastreo satelital de 4,500 unidades, cumpliendo una de sus principales promesas dirigidas al sector estudiantil. Tras la cancelación definitiva del aumento a la tarifa, el Ejecutivo ratificó que Jalisco mantendrá el subsidio para estudiantes, quienes pagarán solo 5 pesos por pasaje durante todo el sexenio, utilizando ahora la tecnología para garantizar traslados más seguros y eficientes.

La alianza estratégica con la tecnológica Ualabee integra archivos GTFS para sincronizar 220 rutas del Área Metropolitana de Guadalajara en Google Maps y Waze. Esta infraestructura digital, que inicia con un despliegue de 100 unidades especiales para el Mundial, permite a los usuarios visualizar los tiempos de arribo de las unidades en tiempo real, optimizando la planeación de sus recorridos desde dispositivos móviles.

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Jalisco moderniza su sistema de transporte público: cómo rastrear tu ruta en Google Maps

La implementación tecnológica que mejorará el transporte público en Jalisco se divide en dos fases críticas para cubrir la totalidad del parque vehicular antes de finalizar el año. El sistema utiliza estándares internacionales de gestión pública para ofrecer mayor seguridad a la ciudadanía, evitando esperas prolongadas en la vía pública mediante información precisa sobre la ubicación de los camiones.

Las funciones activas del nuevo sistema incluyen:

Ubicación en vivo: Visualizar la posición exacta de la unidad más cercana en el mapa digital.

Visualizar la posición exacta de la unidad más cercana en el mapa digital. Tiempos de arribo: Consultar en tiempo real cuán tiempo falta para la llegada del camión a cada paradero oficial.

Consultar en tiempo real cuán tiempo falta para la llegada del camión a cada paradero oficial. Cobertura total: Integración paulatina de las 220 rutas que operan en la entidad.

Integración paulatina de las 220 rutas que operan en la entidad. Compatibilidad dual: Acceso directo a través de las plataformas Waze y Google Maps.

Con la alianza estratégica entre Ualabee y @TransporteJal, estamos modernizando nuestro transporte público, para que las y los usuarios conozcan la ubicación de las unidades de transporte público que circulan en el Área Metropolitana de Guadalajara, a través de aplicaciones como… pic.twitter.com/qf8e1eBGmA — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 13, 2026

La primera etapa de actualización técnica concluirá en diez semanas, enfocándose en la precisión de paradas y recorridos digitales. Este avance coloca al sistema de transporte de Jalisco a la vanguardia internacional, permitiendo que las y los estudiantes, beneficiarios directos del subsidio de 5 pesos, cuenten con herramientas informativas de última generación para sus trayectos diarios hacia los centros universitarios.

Modernización y beneficios para el sector estudiantil de Jalisco

La integración de estas herramientas responde a los acuerdos establecidos entre el Gobierno de Jalisco y la comunidad universitaria para agilizar los traslados y reforzar la vigilancia en los corredores escolares. El proyecto consolida un modelo de movilidad donde la tecnología y el apoyo económico convergen para proteger el bolsillo de las familias jaliscienses.

Los pilares de la reforma tecnológica de transporte son:

Actualizar archivos: Renovar la base de datos de rutas para garantizar que los mapas sean exactos. Equipar unidades: Sincronizar los sistemas de telemetría en los 4,500 autobuses del estado. Monitoreo global: Establecer un canal de datos abierto bajo estándares internacionales de movilidad.

🚍💳 Para que sus traslados sean más fáciles y con un costo más accesible, la tarifa del transporte público para todos los estudiantes será de solo $5.00 pesos. https://t.co/KqkKaTkg3u — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 12, 2026

La visualización de unidades comenzará con los corredores principales y las rutas diseñadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Secretaría de Transporte mantendrá la supervisión técnica para asegurar que el flujo de datos sea constante y sin interrupciones, garantizando que el beneficio del transporte a 5 pesos se complemente con una experiencia de usuario digitalizada y eficiente.