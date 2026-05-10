¡Confirmado! Las mamás manejan mucho mejor que los papás en México según encuesta

¿Quién choca más hombres o mujeres? Una nueva encuesta de Life360 reveló que las mamás mexicanas son quienes tienen el historial de conducción más seguro del país, al registrar menos accidentes y menor exceso de velocidad que los papás, abuelos y adolescentes.

Los datos fueron dados a conocer previo al Día de las Madres y muestran que las mujeres al volante destacan por manejar con mayor precaución en calles y carreteras de México. La investigación también evidencia que los hombres presentan más incidentes relacionados con velocidad y accidentes de tránsito.

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¿Quién maneja mejor, mamás o papás en México?

De acuerdo con Life360, las mamás registran apenas 2.69 accidentes por millón de viajes, mientras que los papás alcanzan 4.31 accidentes por millón de trayectos.

Esto significa que las madres sufren 37% menos accidentes que los hombres. Además, conducen con exceso de velocidad un 30% menos que los padres mexicanos.

La diferencia también es marcada frente a los adolescentes. Según el estudio, los jóvenes en edad de conducir registran 5.15 accidentes por millón de viajes, cifra muy superior a la de las mamás.

Por lo tanto, si tú también te estabas preguntando: ¿qué género causa más accidentes de tránsito?, te contamos que, de acuerdo con esta reciente encuesta, los hombres aparecen con mayores índices de incidentes viales y conductas de riesgo.

¿Por qué las mamás manejan mejor que papás, abuelos y adolescentes, según encuesta?

Life360 explicó que los hábitos de conducción están relacionados con las responsabilidades diarias y la dinámica familiar.

En México, el 82.5% de los viajes están ligados a compras y actividades del hogar; además, el 42.2% incluye traslados escolares o actividades de hijos. Esto provoca que muchas madres desarrollen una conducción más preventiva y cuidadosa.

La empresa también destacó que el 77.3% de los viajes ocurren en zonas urbanas y el 71% en tráfico denso, escenarios donde la atención y la prudencia son fundamentales.

Otro dato relevante es que las mamás usan activamente herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad familiar y monitorear trayectos en tiempo real.

La investigación de Life360 concluyó que manejar no solo implica trasladarse, sino también coordinar actividades, anticiparse a riesgos y proteger a la familia. Por ello, en el marco del Día de las Madres, la compañía reconoció a las mamás mexicanas como las conductoras más responsables del país.

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