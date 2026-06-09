¡Confirmado! Suspenden clases y labores en Jalisco el próximo 11 de junio; así aplica

El Gobierno de Jalisco anunció que habrá suspensión de clases el próximo jueves 11 de junio en todas las escuelas de la entidad.

El mandatario estatal, Pablo Lemús, confirmó que se suma al decreto del Gobierno Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que también suspende clases y labores por motivo de la inauguración del Mundial 2026. Te contamos los detalles.

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¿Hay clases el 11 de junio en Jalisco?

El gobernador de la entidad anunció que también firmó un decreto en el que se establece la suspensión de clases en Jalisco, el próximo 11 de junio de 2026, fecha en el que se llevará a cabo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las escuelas que permanecerán cerradas el 11 de junio en Jalisco son las siguientes:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Universidades

Tenemos un anuncio importante que darles, en sintonía con el anuncio dado por la Presidenta, @Claudiashein, sobre la suspensión de actividades este próximo 11 de junio. Ayúdanos a difundir el mensaje. pic.twitter.com/ytBCm8v7fp — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 9, 2026

El decreto señala que se suspenden clases en todas las escuelas de la entidad públicas y privadas adscritas a la Secretaría de Educación Pública (SEP). La suspensión de clases aplica únicamente para este jueves 11 de junio.

¿Hay suspensión de labores el 11 de junio en Jalisco?

Jalisco también se suma a la iniciativa de home office que establece el decreto publicado en el DOF. Por lo que, los trabajadores de la Administración Pública podrán realizar sus labores en casa.

El gobernador de la entidad aclaró que la suspensión de labores presenciales no aplica para aquellos trabajadores “vinculados a situaciones de emergencia como la Coordinación de Protección Civil, bomberos y cuerpos de seguridad”.

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