Llegó el día, la capital del país vive la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; no obstante, el transporte público presenta algunas modificaciones, especialmente el Tren Ligero, ya que es el que te deja frente al Estadio Ciudad de México (CDMX).

Ante esto, es importante mencionar que las autoridades refieren que este opera de manera normal; sin embargo, es importante estar al pendiente en todo momento porque puede cambiar, debido a las movilizaciones sociales previstas para este jueves 11 de junio.

#STEinforna



Tren Ligero



El servicio de Xochimilco a Tasqueña opera con normalidad sin realizar ascenso y descenso en la estación Estadio Azteca.



En la Terminal Tasqueña contamos únicamente con servicio directo a la estación Estadio Azteca. pic.twitter.com/ewKQf3ps4q — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 11, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo va el Tren Ligero CDMX hoy 11 de junio?

Ya sea que te dirijas al Estadio Ciudad de México o sólo quieras hacer conexión con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, así es como opera actualmente:

Servicio de Xochimilco a Tasqueña opera con normalidad

No hay ascenso ni descenso en la estación Estadio Azteca

En la terminal Taxqueña sólo hay servicio directo a la estación Estadio Azteca con boleto del partido en mano, ya que el transporte no hace parada.

Estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX cerradas hoy

El Tren Ligero CDMX es uno de los transportes públicos más utilizados por los habitantes del sur de la ciudad, ya que en Tasqueña conecta con la Línea 2 del Metro CDMX, que corre hasta Cuatro Caminos.

Pero la mañana de este jueves, la famosa línea azul tiene estaciones cerradas:

Hidalgo

Bellas Artes

Allende

Zócalo/Tenochtitlán

Pino Suárez

Chabacano

San Antonio Abad

Viaducto

Xola

Ermita

Además, esta línea conecta con la 1 y 3, las cuales tienen cerradas las estaciones Pino Suárez, así como Hidalgo y Universidad, respectivamente, debido a las marchas y bloqueos que se prevén para este día.

Así que sal con tiempo y más si vives en el sur de la CDMX, toma en cuenta estas recomendaciones.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.