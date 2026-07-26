¿Qué pasó con “Va y Ven”? Yucatán enfrenta crisis de movilidad

El sistema de movilidad “Va y Ven” de Yucatán que puso en alto el nombre de México en 2023 y llegó a ser de los mejores tres proyectos de transporte en el mundo, ahora se encuentra en crisis.

Esto debido a la mala gestión de los recursos públicos de la actual administración de Joaquín Díaz Mena, de Morena. Los habitantes ahora deben salir de sus hogares rumbo a sus destinos con mucha anticipación para llegar a tiempo.

🚍📉 Lo que fue un modelo de movilidad reconocido ahora enfrenta cuestionamientos. El sistema “Va y Ven” de Yucatán pasó de ser presentado como un proyecto innovador a enfrentar largas esperas, fallas y problemas financieros; parte de esta crisis es atribuida a la actual… pic.twitter.com/01AkwVMfEp — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 25, 2026

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El servicio “Va y Ven” está conformado por autobúses híbridos, amigables con el medio ambiente y fue cosiderado entre los mejores proyectos durante la Cumbre Mundial del Transporte Público.

Sin embargo, ahora no es ni la sombra de lo fue, ya que las unidades se tardan en salir de las terminales, sin mencionar que algunas paradas ya no tienen cámaras de seguridad.

Cuando llegó el gobierno de Díaz Mena comenzaron a sobresalir los problemas financieros, ya que en 2025 se advertió un déficil anual de 2 mil millones de pesos.

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