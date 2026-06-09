Beca Rita Cetina: estos son los días exactos para cobrar tu pago de junio según tu apellido

El calendario de depósitos de la Beca Rita Cetina, para estudiantes de nivel secundaria, ya comenzó a aplicarse.

Para organizar la dispersión de recursos, las autoridades establecieron un calendario que distribuye los depósitos a lo largo de los primeros días de junio.

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¿Qué apellidos cobran primero la Beca Rita Cetina?

La entrega del apoyo económico se realiza de manera escalonada de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la persona titular de la tarjeta donde se recibe el depósito. El proceso inició el 1 de junio y concluirá el 12 del mismo mes.

Las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

N, Ñ, O, P y Q: 9 de junio

R: 10 de junio

S: 11 de junio

T, U, V, W, X, Y y Z: 12 de junio

¿Cuánto dinero reciben las familias beneficiarias?

El monto de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria es de 1,900 pesos por familia durante cada bimestre. Este apoyo busca respaldar a los hogares que tienen hijos inscritos en este nivel educativo.

En aquellos casos donde una misma familia cuenta con más de un estudiante de secundaria beneficiario, el programa contempla una cantidad adicional de 700 pesos por cada alumno extra registrado.

Beca Rita Cetina cierra esta semana sus depósitos del bimestre mayo-junio 2026

Calendario pendiente:

8 junio: M

9 junio: N, Ñ, O, P y Q

10 junio: R

11 junio: S

12 junio: T, U, V, W, X, Y y Z

Apoyo es de 1,900 pesos por familia y 700 adicionales por estudiante extra de secu. pic.twitter.com/0Mg6ZpPzGV — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) June 8, 2026

¿Es necesario acudir al banco el mismo día del depósito?

Una de las dudas más frecuentes entre los beneficiarios es si deben retirar el dinero exactamente el día en que reciben el pago. La respuesta es no.

Una vez que el recurso es depositado en la tarjeta del Banco del Bienestar, permanece disponible en la cuenta hasta que la familia decida utilizarlo. Esto significa que no existe obligación de acudir inmediatamente a una sucursal o cajero.

Además de evitar filas, esperar algunos días puede facilitar el acceso a los servicios bancarios durante los periodos de mayor demanda.

¿Qué hacer si tu fecha de pago ya pasó y no recibiste el depósito?

Si el calendario indica que el depósito ya debió realizarse, lo primero es revisar nuevamente el saldo de la tarjeta. En algunos casos, la actualización puede tardar algunas horas después de la fecha programada.

También es recomendable verificar que la tarjeta se encuentre vigente y funcionando correctamente. La dispersión de recursos se realiza exclusivamente por esta vía, por lo que cualquier inconveniente relacionado con el plástico podría afectar la consulta del saldo.

En caso de que pasen varios días sin que el depósito aparezca, los beneficiarios pueden buscar orientación a través de los canales oficiales de atención para conocer el estatus de su apoyo.

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