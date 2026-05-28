Guía fácil para recuperar el folio de registro de la Beca Rita Cetina

¿Se te perdió tu folio de registro de la Beca Rita Cetina? Los padres y madres de familia que realizaron el registro de sus hijos de primaria, debieron recibir un folio. Sin embargo, es posible que algunas personas hayan perdido este número.

Este folio de registro es indispensable para conocer el estatus de tus hijos en el proceso de asignación de este apoyo para alumnos de primaria. Si los extraviaste, no te preocupes, porque recuperarlo es mucho más sencillo de lo que te imaginas.

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¿Cómo puedo recuperar el folio de Rita Cetina?

Existen dos formas para recuperar el folio de registro de la Beca Rita Cetina, te explicamos paso a paso:

Correo electrónico

Cuando concluiste el trámite del registro de tu hijo o hija, te llegó un correo electrónico con la información correspondiente , que incluye el folio asignado.

Llave MX

La segunda opción para recuperar el folio de registro de la Beca Rita Cetina es ingresar a la cuenta Llave MX con la que hiciste el registro de tu hijo. Entra al apartado de “Trámites” y consulta la solicitud realizada y recupera tu folio.

¿Cómo usar el nuevo buscador de la Beca Rita Cetina?

Contar con el folio de registro es indispensable para usar el nuevo Buscador de la Beca Rita Cetina. Para verificar el estatus del trámite de tu hijo o hija, sigue los siguientes pasos.

Entra al sitio oficial en este ENLACE

en este Resuelve el captcha

Escribe tu número de folio en el espacio correspondiente y da clic en “Buscar”

El sistema te mostrará si el estudiante fue seleccionado y, en su caso, los pasos siguientes para la entrega de tu tarjeta.

Requisitos para recoger la Beca Rita Cetina

Recuerda que el folio de registro de la Beca Rita Cetina únicamente te sirve para checar el estatus del trámite de tu hijo, pero no es un requisito obligatorio para recoger tu beca. Los documentos que sí te van a solicitar son los siguientes:

Padre, madre o tutor que hizo el registro

Identificación oficial en original y copia (Copia de su acta de nacimiento

Copia de la CURP

Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Alumno

Copia del acta de nacimiento

Copia de la CURP

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