¿Tu hijo tiene un promedio de excelencia? Si vives en Baja California, no tienes que dejar pasar esta oportunidad para que tenga un apoyo económico que le ayude con sus estudios durante el próximo ciclo escolar.

La convocatoria del Programa Becas para el Aprovechamiento está dirigida a estudiantes de 1º de primaria y hasta 3º de secundaria, es decir, todos aquellos que estén inscritos en el nivel básico en escuelas públicas.

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¿De cuánto es el apoyo? Montos de la Beca por Aprovechamiento 2026

El apoyo económico es de mil pesos anuales, el cual se da mediante un cheque y tiene como objetivo apoyar e incentivar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes de la entidad del norte del país.

Requisitos: ¿Qué documentos necesitas para solicitar la beca?

En caso de que te interese que tu hijo aplique al apoyo económico, entonces debes de tomar en cuenta que su promedio debe de ser mínimo de 8.0 al momento de solicitar el trámite.

Si tienes esto, entonces debes de juntar los siguientes documentos:

Original y copia de una identificación oficial (INE) y vigente del padre, madre o tutor

(INE) y vigente del padre, madre o tutor Comprobante de domicilio no mayor a tres meses, puede ser el recibo de agua o luz

no mayor a tres meses, puede ser el recibo de agua o luz Boleta o comprobante escolar que acredite el promedio

que acredite el promedio Además de llevar impresa la solicitud tras concluir el trámite digital

Paso a paso: ¿Dónde y cómo hacer el trámite de registro?

Tras llenar la solicitud, entonces deberás de llevar tus documentos en las delegaciones educativas y pasará lo siguiente:

Las autoridades analizarán que no falte ningún requisito

Se realiza llamada a la madre, padre o tutor del beneficiado para que acuda por el cheque

a la madre, padre o tutor del beneficiado para que Entrega del cheque (está calendarizado)

Es importante que tomes en cuenta que las oficinas se encuentran en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe.

Ahora que lo sabes, junta los documentos y recibe un apoyo económico para la educación de tu hijo.

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