Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: la condición que debes cumplir para recibir los $9 mil pesos

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de incorporaciones desde el pasado 1 de junio para jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan. A través de este programa, las y los participantes pueden recibir una capacitación laboral durante un año, además de un apoyo económico mensual de más de 9 mil pesos.

Sin embargo, esta convocatoria tiene una particularidad que muchos aspirantes desconocen. Antes de iniciar el proceso de registro o postulación, es importante verificar si el municipio donde viven forma parte de la estrategia de focalización implementada por el programa.

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¿Qué es la focalización por municipios en Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para el periodo de incorporaciones de junio, Jóvenes Construyendo el Futuro mantiene un esquema de focalización territorial que permite distribuir de manera más eficiente los espacios disponibles en todo el país.

Esto significa que no todos los municipios tienen las mismas oportunidades de ingreso al mismo tiempo, ya que el programa prioriza determinadas zonas con base en criterios de rezago económico, entre otros factores.

A través de la plataforma oficial, las y los interesados pueden consultar un mapa interactivo para conocer la situación de su municipio antes de realizar cualquier trámite.

De acuerdo con la información disponible en la plataforma del programa, algunos municipios que aún cuentan con espacios para nuevas incorporaciones son:

Guanajuato

Apaseo el Alto.

Jalisco

Amatitán.

Arandas.

Atengo.

Chimaltitán.

Guadalajara.

Jesús María.

Santa María del Oro.

Estado de México

Chapa de Mota.

Isidro Fabela.

Joquicingo.

Nuevo León

Agualeguas.

El Carmen.

San Pedro Garza García.

Puebla

Acteopan.

Axutla.

Hermenegildo Galeana.

Naupan.

Querétaro

San Joaquín.

La lista puede modificarse conforme avancen las incorporaciones y se ocupen los espacios disponibles, por lo que las autoridades recomiendan consultar directamente el mapa interactivo antes de iniciar el proceso de postulación.

Desde este 1 de junio de 2026 ya está disponible el mapa de focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro.



Ahí puede revisarse si un municipio está abierto, con meta alcanzada o cerrado para este periodo de postulaciones.

Consulta: https://t.co/MJPeQULbDD pic.twitter.com/295pW9FqRa — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) June 1, 2026

¿Quiénes pueden acceder al programa y qué documentos necesitan?

El programa está dirigido exclusivamente a personas jóvenes que tengan entre 18 y 29 años de edad y que actualmente no se encuentren estudiando ni trabajando.

Para completar el registro, las y los aspirantes deben contar con la siguiente documentación:

CURP.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio reciente.

Fotografía con el rostro descubierto y sin ediciones.

Correo electrónico activo.

Una vez reunidos estos requisitos, será posible crear una cuenta dentro de la plataforma oficial del programa.

Paso a paso para registrarse y obtener los beneficios

El registro puede realizarse completamente en línea mediante el portal oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la plataforma oficial del programa. Crear una cuenta con los datos personales solicitados. Capturar la información de contacto. Cargar la documentación requerida. Esperar la validación de la información. Consultar los centros de trabajo disponibles. Postularse a la opción de interés.

Las personas que sean aceptadas recibirán diversos beneficios, entre ellos:

Apoyo económico mensual de más de 9 mil pesos.

Seguro médico proporcionado por el IMSS.

Capacitación práctica durante 12 meses.

Desarrollo de habilidades laborales.

Constancia de participación al concluir el programa.

¿Qué pasa después de ser aceptado?

Una vez que la postulación es aprobada por el centro de trabajo seleccionado, la o el aprendiz inicia formalmente su periodo de capacitación.

Durante esta etapa deberá cumplir con las actividades asignadas por el centro de trabajo, asistir de manera regular y participar en el plan formativo establecido. A lo largo de los 12 meses recibirá el apoyo económico mensual y contará con cobertura médica a través del IMSS.

Al finalizar el proceso, las y los participantes obtienen una constancia que acredita la capacitación recibida, lo que puede fortalecer su experiencia laboral y facilitar futuras oportunidades de empleo.

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