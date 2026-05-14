Recibos de CFE: esto es lo que significa si tu factura llega con color verde, amarillo o rojo

Millones de hogares reciben cada dos meses un papel con cifras, kilowatts y una franja de colores que casi nadie mira con atención. Esa gráfica define el bolsillo de la familia y el monto del subsidio que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El color manda más que el número, y conviene entender por qué.

A la par de la implementación de la tarifa cero en hogares del país, la propia CFE salió a explicar qué significa cada tono y por qué importa. Verde, amarillo y rojo no son adorno: cambian la cuenta. La diferencia entre uno y otro puede traducirse en cientos de pesos extra sin que el usuario lo note.

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¿Qué significan los colores verde, amarillo y rojo en el recibo de CFE?

La gráfica funciona como un semáforo del consumo eléctrico en el hogar. Mientras más bajo el gasto, más fuerte el apoyo de la CFE; mientras más alto, más se acerca el usuario a la tarifa sin subsidio. La lectura es directa y aplica para todo el país, salvo zonas con tarifas especiales por clima.

Verde: consumo bajo. La CFE aporta el mayor subsidio y el recibo llega con el monto más bajo posible.

consumo bajo. La CFE aporta el y el recibo llega con el monto más bajo posible. Amarillo: consumo moderado. El apoyo se reduce y aparece una alerta para corregir hábitos antes del próximo corte.

consumo moderado. El apoyo se reduce y aparece una antes del próximo corte. Rojo: consumo alto. El subsidio baja al mínimo, el pago sube y el hogar queda al borde de la tarifa de alto consumo doméstico (DAC).

El recibo, además, trae otros datos que conviene revisar antes de pagar: titular y domicilio, periodo de consumo, lectura anterior y actual en kilowatts/hora, consumo total, tarifa aplicada e importe a pagar. Cualquier salto fuerte respecto al bimestre previo merece una llamada al 071 para descartar errores de medición.

Así puedes cambiar el nombre del recibo de luz de CFE La gráfica del recibo CFE funciona como un semáforo del consumo. (CFE)

Trucos para bajar el recibo de luz y mantenerte en verde

Salir del rojo no exige una remodelación; exige revisar lo que ya tienes en casa. Los especialistas en eficiencia energética coinciden en que un puñado de ajustes cotidianos puede mover la aguja del semáforo sin que la familia note un cambio en su rutina.

Revisa los sellos del refrigerador: si pierden frío, el motor trabaja el doble y el medidor lo registra.

si pierden frío, el motor trabaja el doble y el medidor lo registra. Cambia focos viejos por LED: consumen hasta un 80% menos para la misma luz.

consumen hasta un 80% menos para la misma luz. Desconecta lo que no usás: cargadores, microondas y pantallas suman el llamado consumo vampiro.

cargadores, microondas y pantallas suman el llamado consumo vampiro. Lava con carga completa: una lavadora a medias gasta casi lo mismo que llena.

una lavadora a medias gasta casi lo mismo que llena. Aprovecha la luz natural: persianas abiertas de día, focos apagados.

Si tu próximo recibo aún llega en amarillo, conviene comparar la lectura con la del año pasado en el mismo bimestre antes de pagar.

¿Cómo corregir datos del recibo y denunciar diablitos ante CFE?

Cuando el nombre, la dirección o la tarifa no corresponden, el trámite no se resuelve por teléfono. El usuario debe presentarse en el Centro de Atención a Clientes (CAC) más cercano con tres documentos en mano. Sin papelería completa, el ajuste no procede.

Identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional).

(INE, pasaporte o cédula profesional). Comprobante de domicilio reciente.

reciente. Documento que acredite propiedad o posesión del inmueble.

La CFE también aclara un punto que muchos confunden: no existe descuento especial para adultos mayores, pensionados o personas con discapacidad. Los subsidios aplican parejo para todo el servicio residencial y se reflejan de forma automática en el recibo. Para denunciar diablitos —las conexiones ilegales que disparan el consumo de la zona— basta marcar al 071 con la dirección, el número del medidor más cercano y alguna referencia del lugar.

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