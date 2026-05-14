Cambian los empleos en Nuevo León: aprueban reforma que impactará en los procesos de selección de empresas y comercios

En un movimiento clave para la equidad laboral en el norte de México, el estado de Nuevo León oficializó este pasado 4 de mayo de 2026 una profunda reforma al Artículo 7 de su Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esta actualización no solo redefine las reglas de contratación en empresas y comercios, sino que establece un blindaje integral contra procesos de selección opacos y desigualdades en el entorno de trabajo.

La reforma obliga a los departamentos de Recursos Humanos a justificar técnicamente cada exigencia en sus vacantes. A partir de ahora, la ley es tajante: cualquier requisito que no tenga un vínculo directo con las tareas a ejecutar será considerado un acto de discriminación sancionable por las autoridades estatales.

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¿Qué cambió en el Artículo 7 de la Ley de Discriminación de Nuevo León?

La actualización del 4 de mayo de 2026 amplía el catálogo de conductas consideradas discriminatorias y se suma a las reformas que se llevan a cabo constantemente en diferentes estados. Aunque la reforma abarca temas de salud, justicia y propiedad, el mayor impacto ciudadano se concentra en el ámbito laboral y de servicios.

Cambian los procesos de selección. Nuevo León implementa reformas. (Archivo)

Puntos clave de la nueva normativa en el trabajo:

Procesos de selección transparentes (Fracción III): Se prohíbe explícitamente el establecimiento de requisitos “poco transparentes, sesgados y sin vínculos con las tareas que ejecutarán los empleados”. Esto invalida filtros basados en prejuicios sobre edad, origen escolar o apariencia física si no son esenciales para la labor.

Se prohíbe explícitamente el establecimiento de requisitos “poco transparentes, sesgados y sin vínculos con las tareas que ejecutarán los empleados”. Esto invalida filtros basados en prejuicios sobre edad, origen escolar o apariencia física si no son esenciales para la labor. Igualdad salarial (Fracción VI): Queda prohibido establecer “diferencias injustificadas en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales”. Esto ataca directamente la brecha salarial por género o condiciones personales.

Queda prohibido establecer “diferencias injustificadas en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales”. Esto ataca directamente la brecha salarial por género o condiciones personales. Capacitación y ascenso (Fracción IV): Las empresas no podrán limitar el acceso a programas de formación profesional ni restringir oportunidades de crecimiento sin una razón legalmente justificada.

Las empresas no podrán limitar el acceso a programas de formación profesional ni restringir oportunidades de crecimiento sin una razón legalmente justificada. Derechos reproductivos (Fracción V): Se blinda la información sobre reproducción, impidiendo que se condicione el empleo o se interfiera en la decisión de los trabajadores sobre el número de hijos que desean tener.

Rigor y transparencia en Nuevo León: el nuevo estándar para las empresas

Si bien la legislación ya protegía contra la discriminación de forma general, la reforma de 2026 dota a la autoridad de herramientas específicas para intervenir en los procesos de reclutamiento. Prácticas como el acoso laboral (Fracción XII) o la negativa de ajustes razonables para personas con discapacidad (Fracción XXVI) ahora están tipificadas con mayor claridad, facilitando las denuncias ciudadanas.

Además, el texto legal ahora protege contra el trato abusivo o degradante (Fracción XXI) y asegura que ningún “uso o costumbre” (Fracción XIII) pueda ser utilizado como pretexto para atentar contra la dignidad humana en las oficinas o comercios del estado.

Nuevos detalles en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación Nuevo León aplica cambios. (Archivo)

¿A qué sanciones se enfrentan los negocios infractores?

El cumplimiento de este nuevo Artículo 7 será vigilado por el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León.

De acuerdo con los artículos 94 y 95 de la ley, las sanciones pueden incluir:

Cursos obligatorios: Capacitación en derechos humanos e igualdad para todo el personal. Compensación económica: Reparación del daño a las víctimas de procesos discriminatorios. Evidencia pública: La autoridad puede ordenar la fijación de carteles en el establecimiento que informen sobre la comisión de actos discriminatorios, afectando la reputación de la marca.

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