La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de miasis en humano en Nuevo León en el boletín de la Semana Epidemiológica(se abre en nueva pestaña) número 20, al corte del 29 de mayo del 2026.
Según las autoridades sanitarias, esta enfermedad causada por el gusano barrenador apareció en Linares y afectó a un paciente de 84 años que tuvo que ser trasladado para recibir atención médica especializada.
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La Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguró que el paciente fue sometido a un procedimiento médico para extraer las larvas que se alojaban en la zona de la lengua.
Cabe destacar que el caso llevó a reforzar las labores de vigilancia y seguimiento sanitario.
¿Cómo protegerte del gusano barrenador?
Este parásito se asocia con el ganado y es causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, sin embargo genera enfermedades que pueden afectar a otros animales como perros y gatos, así como en los seres humanos.
Se transmite principalmente por heridas abiertas y no tratadas, pues la mosca hembra pone sus huevos en la superficie, donde se requieren tejidos vivos para su desarrollo.
Por ello lo ideal es que raspaduras y picaduras se laven constantemente con agua, jabón y desinfectante además de cubrirse con gasas o vendas estériles hasta su cicatrización.
Teniendo buena higiene personal, usando ropa protectora y evitando actividades al aire libre, en el campo o cerca de animales te mantendrá a salvo de la miasis, que es la forma correcta de describir la infestación de gusano barrenador en los tejidos.
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