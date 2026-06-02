Según las autoridades sanitarias, esta enfermedad causada por el gusano barrenador apareció en Linares y afectó a un paciente de 84 años que tuvo que ser trasladado para recibir atención médica especializada.

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La Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguró que el paciente fue sometido a un procedimiento médico para extraer las larvas que se alojaban en la zona de la lengua.

Cabe destacar que el caso llevó a reforzar las labores de vigilancia y seguimiento sanitario.

¿Cómo protegerte del gusano barrenador?

Este parásito se asocia con el ganado y es causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, sin embargo genera enfermedades que pueden afectar a otros animales como perros y gatos, así como en los seres humanos.

Se transmite principalmente por heridas abiertas y no tratadas, pues la mosca hembra pone sus huevos en la superficie, donde se requieren tejidos vivos para su desarrollo.

Por ello lo ideal es que raspaduras y picaduras se laven constantemente con agua, jabón y desinfectante además de cubrirse con gasas o vendas estériles hasta su cicatrización.

Teniendo buena higiene personal, usando ropa protectora y evitando actividades al aire libre, en el campo o cerca de animales te mantendrá a salvo de la miasis, que es la forma correcta de describir la infestación de gusano barrenador en los tejidos.