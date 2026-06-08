Ni Querétaro ni Edomex: 5 estados en México donde no te multan por no verificar tu auto en 2026

En México, la verificación vehicular divide al país en dos grupos muy distintos. Varios estados la hacen obligatoria y aplican multas a quienes no cumplen, mientras que otros la dejan como una opción, no como una exigencia. Saber en cuál estás puede ahorrarte un gasto importante.

Los estados que no obligan al trámite son Guerrero, Michoacán, Nayarit, Chihuahua y Chiapas. Las autoridades de estas entidades recomiendan la revisión, pero no penalizan a quienes no la realizan. El trámite sigue siendo voluntario en estas cinco entidades durante 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasa si vivo en un estado que no multa en 2026?

Vivir en uno de estos cinco estados sin multa no significa que la verificación sea irrelevante. La revisión detecta fallas mecánicas y emisiones contaminantes que pueden derivar en otros problemas legales o de seguridad vial. No verificar no genera sanción económica, pero sí puede implicar riesgos en carretera.

Los estados donde no existe sanción por no verificar son:

Guerrero — sin programa obligatorio vigente

— sin programa obligatorio vigente Michoacán — verificación recomendada, no exigida

— verificación recomendada, no exigida Nayarit — sin calendario oficial de multas

— sin calendario oficial de multas Chihuahua — trámite voluntario para uso particular

— trámite voluntario para uso particular Chiapas — sin penalización por incumplimiento

Los automovilistas de estas entidades pueden realizar el trámite de forma voluntaria en los verificentros autorizados por sus secretarías de medio ambiente. El costo varía según el estado, pero suele ubicarse entre los 375 y 610 pesos. En ninguna de estas entidades existe un calendario con períodos asignados por terminación de placa. Circular sin holograma vigente no genera infracción ni restricción de circulación.

Verificación vehicular 2025 en Jalisco: Fechas y precios actualizados Guerrero, Michoacán, Nayarit, Chihuahua y Chiapas no tienen multas por no verificar en 2026. (Getty Images)

¿Cuánto cobran los estados que sí multan por no verificar?

El contraste con las entidades que sí exigen la verificación es notable. En Guanajuato, circular sin el certificado de Verificación Ambiental vigente genera una sanción de entre 10 y 20 UMAs, lo que equivale a entre $1,131 y $2,263 pesos (UMA 2026 = $113.14). El monto exacto depende del historial de infracciones del conductor.

El Estado de México fija la multa por verificación extemporánea en 30 UMAs, cifra que asciende a $3,394 pesos. El cobro aplica a quienes no completan el trámite en el periodo que corresponde según el último dígito de su placa. Es la sanción más alta entre los tres estados con multas documentadas en 2026.

En Querétaro, la sanción por no verificar va de $703.80 a $1,759.60 pesos para vehículos particulares. El gobierno estatal ofreció un descuento del 50% durante enero y febrero de 2026 para quienes regularizaran adeudos de ejercicios anteriores. Pasado ese periodo, el monto se cobra completo sin beneficio adicional.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.