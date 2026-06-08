SEP: Alumnos que no tienen clases mañana en Guerrero por la tormenta tropical Boris

La Secretaria de Educación Pública (SEP) en Guerrero anunció la suspensión de clases este martes 9 de junio, debido a las lluvias intensas provocadas por la llegada de la tormenta tropical Boris.

Hasta el momento, el ciclón se encuentra frente a las costas guerrerenses, pero se espera que toque tierra en las próximas horas. Te contamos cuáles son los alumnos que no tendrán clases mañana.

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SEP anuncia suspensión de clases en Guerrero mañana

A través de las redes sociales, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) compartió un comunicado en el que informó que, tras la recomendación emitida por la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil del estado, se tomó la decisión de suspender las clases presenciales este martes 9 de junio, en 7 regiones de la entidad.

🔴🏫 #SEGInforma | Se suspenden clases el martes 9 de junio en las regiones Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro, Norte y Montaña de Guerrero, ante el paso de la Tormenta Tropical Boris.



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Esto como una medida preventiva para salvaguardar la integridad física de los estudiantes, padres y madres de familia, así como, el personal en general de las instituciones educativas.

¿Dónde no hay clases en Guerrero mañana?

De acuerdo con lo informado por la SEG, habrá suspensión de clases en las escuelas de 7 regiones de Guerrero, que sufrirán las inclemencias del tiempo. Los alumnos que no tienen clases mañana en Guerrero son todos aquellos que vivan en estas regiones:

Sierra

Costa Grande

Acapulco

Costa Chica

Centro

Norte Montaña

¿Cuándo llega la tormenta Boris a Guerrero?

La tormenta tropical Boris se acerca peligrosamente a las costas de Acapulco. Su cercanía provoca lluvias intensas en varios estados de la República Mexicana. El pronóstico de impacto en tierra prevé que ocurra en las primeras horas del martes 9 de junio.

Hasta ahora, Boris ha alcanzado vientos sostenidos de 75 km/h, con rachas de hasta 95 km/h, y mantiene un desplazamiento hacia el este.noreste a una velocidad de 6 km/h.

El paso de Boris por Guerrero provocará lluvias torrenciales en gran parte del país.

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