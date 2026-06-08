Bullying escolar: Proponen plazo límite para denunciar agresiones en escuelas en BCS

El bullying escolar sigue siendo un problema que preocupa a estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades. Por esta razón, en Baja California Sur buscan implementar medidas más rápidas en las escuelas.

Una iniciativa presentada en el Congreso estatal propone que los planteles educativos estén obligados a informar a madres, padres o tutores sobre posibles casos de acoso escolar en un plazo máximo de 24 horas después de detectarlos. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué propone el Congreso de Baja California Sur para combatir el bullying escolar?

La reforma plantea añadir un artículo 79 Bis a la Ley de Educación de Baja California Sur para establecer como obligación que las autoridades escolares notifiquen a las familias cuando tengan conocimiento de hechos que puedan constituir violencia escolar, bullying o conductas similares que afecten a estudiantes, en un plazo máximo de 24 horas.

😢📚 Ximena González, de 18 años, sufre muerte cerebral tras ser víctima de bullying en la Universidad de Tabasco ⚠️💔https://t.co/dAzb1BdHvO — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 19, 2026

Además, las escuelas deberán aplicar medidas de atención y protección conforme a los protocolos vigentes y, en casos graves o cuando existan posibles delitos, dar aviso inmediato a las autoridades competentes.

La reforma señala que el bullying escolar continúa siendo una de las problemáticas que más afectan el bienestar emocional, psicológico y académico de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, advierte sobre el crecimiento del ciberacoso, una modalidad que extiende las agresiones fuera de las aulas mediante redes sociales y plataformas digitales.

¿Cómo denunciar el bullying en la SEP?

De acuerdo con los protocolos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuando exista una situación de acoso escolar, madres, padres o tutores pueden reportarla directamente ante la dirección del plantel, la supervisión escolar o las autoridades educativas correspondientes para que se active el procedimiento de atención.

Es importante documentar los hechos, identificar a las personas involucradas y solicitar por escrito el seguimiento del caso para garantizar la protección de la víctima y evitar que la situación continúe.

¿Cuáles son los 4 tipos de bullying escolar?

Los especialistas suelen clasificar el bullying escolar en cuatro categorías principales:

Bullying físico : Golpes, empujones, agresiones o daños a pertenencias.

: Golpes, empujones, agresiones o daños a pertenencias. Bullying verbal : Insultos, burlas, amenazas o apodos ofensivos.

: Insultos, burlas, amenazas o apodos ofensivos. Bullying social o relacional : Aislamiento, exclusión o difusión de rumores.

: Aislamiento, exclusión o difusión de rumores. Ciberbullying: Hostigamiento mediante redes sociales, mensajes o plataformas digitales.

Especialistas señalan que cada una de estas formas de bullying escolar puede generar a las víctimas problemas de ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas de aprendizaje e incluso deserción escolar.

La iniciativa presentada en Baja California Sur busca acelerar la atención de estos casos y fortalecer la comunicación entre escuelas y familias. De ser aprobada, las autoridades educativas tendrían la obligación de actuar con mayor rapidez, con un plazo límite de solo 24 horas, para proteger a estudiantes y prevenir que las agresiones escalen.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.