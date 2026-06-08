Un fuerte sismo hizo estremecer Cancún, Quintana Roo, la tarde de este lunes 8 de junio y provocó la evacuación de hoteles y edificios. La gobernadora Mara Lezama informó que se activó el protocolo de revisión con el objetivo de descartar cualquier daño estructural.

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De acuerdo con los primeros reportes, Cancún sintió los efectos del sismo de 6.1 con epicentro en el occidente de Cuba, aproximadamente a 104 kilómetro de las costas de Quintana Roo.

Ante el fuerte temblor, Mara Lezama recomendó a la ciudadanía que, al regresar a sus hogares, realice una revisión preventiva de sus viviendas y reportar de inmediato cualquier posible daño al 911.

¿Qué otros estados sintieron el sismo?

Yucatán fue otro estado que sintió el sismo de Cuba, por lo que el gobernador de la entidad, Joaquín Díaz Mena señaló que se activó el protocolo correspondiente.

Alrededor de las 12:25 horas se reportó un sismo de magnitud preliminar entre 6.1 y 6.4 en aguas del Mar Caribe, frente a Cuba, percibido en diversas zonas de Quintana Roo y Yucatán, principalmente en Cancún, Chetumal, Tizimín y Mérida.



Hemos activado los protocolos de… — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) June 8, 2026

¿Cómo fue el sismo que se sintió en Cancún?

Según los habitantes de Cancún, el sismo se sintió de manera intensa e hizo que se movieran lámparas, computadoras, muebles, palmeras y el agua de las albercas.

El sismo preocupó a los habitantes, ya que por lo regular los temblores que se registran en el país son casi imperceptibles.

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