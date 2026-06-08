Autoridades del Gobierno de México anunciaron que se modificará el trazado del Tren Interoceánico, luego de haberse descarrilado en diciembre del año pasado, lo que dejó un saldo de 14 personas fallecidas en el estado de Oaxaca.

Nuevo trazo evitará zona del accidente

Sin dar mayores detalles, autoridades señalaron que las obras iniciarán pronto, y que la intención de este nuevo trazo es librar la zona conocida como “Orejas de Conejo”, donde se registró el accidente el pasado 28 de diciembre de 2025.

El cambio de trazo se realizará a pesar que autoridades señalaron al maquinista, Emiliano Erasmo Canteros, como el maquinista que habría excedido la velocidad en el accidente.

Autoridades destacaron que las curvas más pronunciadas en estas obras están en la parte cercana a Salina Cruz, Oaxaca.

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¿Cuál será el nuevo trazo del Tren Interoceánico?

Autoridades federales esperan la resolución de la empresa TÜV Rheinland, que es la encargada del dictamen técnico del descarrilamiento del tren, y así definir los ajustes que se deberán realizar en la Línea Z, principalmente en las inmediaciones de Salina Cruz.

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre dónde pasará el nuevo trazo de la Línea Z del Tren Interoceánico.

¿Cómo fue el accidente del Tren Interoceánico?

El pasado 28 de diciembre de 2025, el Tren Interoceánico se descarriló cuando viajaban 250 personas a bordo, en la zona conocida como “Orejas de Conejo”, cerca de la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca. El accidente dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 90 heridas.

El Tren Interoceánico es una de las obras insignias de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y fue inaugurado en 2023 para conectar el Pacífico con el Golfo de México.

La familia López tiene relación directa con este proyecto, pues durante su construcción, Gonzalo López Beltrán, uno de los hijos de AMLO, fue supervisor “honorífico” de la obra, y asignó el negocio millonario de las piedras que darían estabilidad al tren, conocidas como balastro, a su amigo Amílcar Olán, que según algunas versiones periodísticas mantiene una asociación con Andy López.

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