Las hamburguesas son una de las comidas favoritas de muchos y aunque existen muchos estilos de prepararlas, lo que le da el toque especial es la carne, por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuáles son las mejores marcas de carne en el mercado.

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Las mejores marcas de carne (100% puras y libres de soya)

En el análisis de la Profeco que realizó hace unos años se encontraron marcas que son libres de soya y su etiquetado esta completo y son:

Bachoco Trosi Hamburguesa Suprema de Res

Golden Hills Arrachera

Golden Hills Rib Eye

Golden Hills Tocino

Great Value Sirloin

Marketside

SuKarne

Las mejores opciones en relación Calidad-Precio

En cuanto a las marcas que se recomienda por su calidad-precio se encuentran:

Bachoco (Trosi Suprema de Res)

SuKarne (Deli Burguer / Hamburguesa de Res)

Marketside (Línea regular y 100% Angus)

American Beef (AB Best Burger)

Alertas de Profeco: Los trucos más comunes en las etiquetas

De acuerdo con la autoridad lo más importante es siempre revisar la etiqueta antes de realizar una compra. Se debe verificar la lista de ingredientes, el porcentaje de carne y la presencia de alérgenos como la soya.

Esto es fundamental para poder saber que es lo que se esta consumiendo y pagar lo justo por la calidad de los ingredientes.

Los que tienen un alto porcentaje de grasa ofrecen una textura más suave y sabor más intenso pero tiene una gran porción de calorías totales. Mientras que las que tienen menos grasa priorizan los nutrientes.

Algunas de las estrategias de mercadotecnia más comunes son:

Ofertas “fantasiosas”

Omisión en la información completa de los productos ofrecidos

Realizan comparativas con datos que no son reales entre marcas

Atacan a la competencia sin pruebas

Oferta “encubierta” de opinión sobre un producto

Usan marcas reconocidas para “colgarse de su fama”

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