¡No los pongas de lunch! 3 marcas de yogur que no son recomendables para niños según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) está siempre vigilando que los consumidores adquieran productos y servicios de la mejor calidad a precios justos. Con motivo del regreso a clases, la dependencia reveló cuáles son las 3 marcas de yogur que no son recomendables para los niños.

Si el yogur es uno de los alimentos que sueles incluir en el lunch de tus hijos, te recomendamos que sigas leyendo para que conozcas cuáles fueron los resultados del Estudio de Calidad de la Profeco.

Marcas de jamón, conoce el análisis hecho por la Profeco

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las marcas de yogur que Profeco no recomienda darle a los niños?

La Revista del Consumidor de enero publicó un análisis realizado por el Laboratorio Profeco en el que se analizaron 18 marcas de yogur de venta al público en distintos supermercados y tiendas en México. Aunque la mayoría de los productos analizados cumplieron con la norma, al menos tres marcas fueron consideradas como no recomendables para los niños, pues contienen edulcorantes. Son las siguientes:

Alpura Cero deslactosado

Sucralosa: 8.76 mg/100 g

Acesulfame K: 3.24 mg/100 g

Yoplait Doble Cero

Sucralosa: 10 mg/100 g

Acesulfame K: 6 mg/100 g

Yoplait Doble Cero con fresa

Sucralosa: 7.8 mg/100 g

¿Cuáles son las mejores marcas de yogur según la Profeco en 2026?

A continuación, enlistamos las mejores marcas de yogur que sí cumplieron con los estándares de calidad analizados por la Profeco y que son confiables para el público.

Bové

Lala

Alpura

Danone

Yoplait (excepto un señalamiento del sabor natural)

Nutri

Estos yogures cumplieron con el contenido neto declarado, mantuvieron la acidez dentro del rango permitido por la norma (0.7 a 1.2 %) y declararon correctamente la presencia de almidón en su etiqueta.

¿Cuál es el yogur que no es yogur según la Profeco?

La Revista del Consumidor señala una marca de yogur que se comercializa como yogur, pero no es yogur, porque contiene grasa vegetal, lo que incumple la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018.

Yogur Vaca Blanca sabor fresa

Ahora que ya conoces los resultados y recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, elige con cuidado cuáles son los productos que incluyes en el lunch escolar de tus hijos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.