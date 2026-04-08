Marcas de miel 100% pura que Profeco calificó como “excelente”

El consumo de miel en México es bajo, situándose entre 200 y 300 gramos por persona al año, de acuerdo con la UNAM. A pesar de ser el octavo productor mundial y el tercer mayor exportador, la mayor parte de la producción nacional se envía al extranjero, consumiéndose solo la mitad internamente. No obstante, Profeco cuenta con un estudio que revela cuáles son las mejores marcas de este producto.

El consumo limitado se atribuye a la preferencia por el azúcar refinada y otros edulcorantes, además de la falta de una cultura arraigada sobre los beneficios de la miel. Pero si eres de los que la incluye en su dieta, te presentamos los resultados para que hagas la mejor compra.

A la hora de comprar un coctel de fruta en un puesto de la calle a quién no le han preguntado: "¿Le pongo miel?". El organismo federal desenmascaró los productos que andan por el mundo con disfraz de abeja y los que sí lo son.

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¿Cuál es la mejor miel de abeja? Profeco responde

El estudio analizó 20 marcas de este producto basándose en criterios como autenticidad del producto, la composición, limpieza del proceso, deterioro y calidad sanitaria. 8 productos se destacaron por su excelencia al ser 100% de abeja y tener la calificación más alta.

Las que obtuvieron los mejores resultados fueron las siguientes:



Altea

Aires de Campo orgánica

Carlota

Extra Special de abej

Extra Special miel de Flor de Acahual

Great Value

ME´PHAA Productos de la montaña - 13.14 pesos

proMesa

La próxima vez que vayas al supermercado ya sabes cuál comprar.

Tipos de miel de abeja

Los tipos de miel se clasifican principalmente por su origen botánico (monofloral o milflores) y tipo de néctar (flores o mielato), variando en color, sabor y propiedades.

Principales tipos de miel según su origen:



Miel de Flores (Monofloral o Multifloral): Proviene del néctar de las flores.

Milflores (Multifloral): Mezcla néctares de diversas especies vegetales.

Monoflorales: Producidas principalmente de una sola flor (ej. romero, tomillo, acacia, naranjo, eucalipto, lavanda).

Miel de Mielato o Bosque: Producida a partir de secreciones de árboles como roble, encina o pino, resultando en colores muy oscuros, menos dulzor y sabor intenso a resina.

Miel Cruda: Miel pura que no ha sido pasteurizada ni sobrefiltrada, conservando enzimas y propiedades nutricionales

Variedades destacadas y sus usos:



Miel de Eucalipto: Recomendada para resfriados por sus propiedades balsámicas.

Miel de Castaño: Aporta un sabor amargo, persistente y es alta en antioxidantes.

Miel de Bosque/Encina: De color oscuro, intensa y rica en hierro.

Miel de Romero: Color claro y sabor suave, ideal para repostería.

Miel de Brezo: De color marrón rojizo, sabor intenso y terroso. ionales.

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