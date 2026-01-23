No gastes de más: Profeco revela las tiendas que ofrecen el paquete de huevo blanco más barato

La Profeco identificó a S-Mart y Chedraui como las tiendas con el precio más bajo para el paquete de 18 huevos blancos en México . Durante la primera semana de enero de 2026, el promedio nacional se fijó en $55.32 pesos.

¿En qué tiendas es más barato comprar huevo blanco en México?

De acuerdo con el programa Quién es Quién en los Precios , la cadena S-Mart ofrece el costo más bajo del mercado con $50.74 pesos. Le siguen de cerca Chedraui con un precio de $50.77, Soriana con $53.06 y La Comer con $53.17, posicionándose como las mejores opciones para el ahorro familiar.

En el extremo opuesto, la Profeco advierte cuáles son las cadenas con los precios más elevados. H-E-B registró el monto más alto con $64.94, seguido por Aprecio en $64.40 y Súper Kompras en $59.25. Estas cifras superan significativamente el promedio nacional detectado por la procuraduría.

Durante el periodo del 5 al 9 de enero de 2026, el programa Quién es Quién en los Precios realizó un comparativo nacional del paquete de 18 piezas de huevo blanco, cuyo precio promedio nacional se ubicó en $55.32.



El análisis revela diferencias importantes…

Características nutricionales: ¿Por qué incluir huevo en tu dieta?

Además de su accesibilidad económica, la Profeco destaca que el huevo es un superalimento rico en proteínas de alto valor biológico. Estos son sus principales aportes y recomendaciones de consumo:

Riqueza Vitamínica : Aporta cantidades significativas de vitaminas A, B2, B12, D y E , además de minerales esenciales como fósforo, selenio, hierro y zinc.

: Aporta cantidades significativas de , además de minerales esenciales como fósforo, selenio, hierro y zinc. Grasas Saludables : Contiene ácido oleico y ácido linoleico, este último esencial para el organismo, ayudando a la salud cardiovascular.

: Contiene y ácido linoleico, este último esencial para el organismo, ayudando a la salud cardiovascular. Control de Colesterol : La yema contiene alrededor de 1,350 mg de colesterol por cada 100 g; si buscas una dieta baja en grasa, consume solo la clara , la cual es pura proteína.

: La yema contiene alrededor de 1,350 mg de colesterol por cada 100 g; si buscas una dieta baja en grasa, consume solo la , la cual es pura proteína. Dato de frescura: Para saber si un huevo es viejo, sumérgelo en agua con sal; si flota, no lo consumas.

#ConsejosProfeco de la semana:



Recuerda utilizar la calculadora del Quién es Quién en el Envío de Dinero para comparar entre remesadoras el tipo de cambio y cobro de comisión para recibir más por tu dinero.



Revisa el precio…

Tendencia de precios: el costo del huevo baja un 4.11%

El INEGI , a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), reportó una disminución de 4.11% en el costo de este producto básico al cierre de 2025. Esta tendencia protege el bolsillo de los consumidores mexicanos frente a las variaciones estacionales de la canasta básica.

La procuraduría obliga a los establecimientos a respetar los precios exhibidos y a no condicionar la venta del producto. Al elegir tiendas como Chedraui o S-Mart, las familias pueden ahorrar hasta 15 pesos por paquete, optimizando su presupuesto semanal de alimentación.