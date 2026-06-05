Es oficial en Querétaro: habrá cortes y desvíos en las rutas T02, T05, T10, C38, L109 y M217 durante esta fecha

Los usuarios de Qrobús que transiten por la zona de Calzada Los Arcos deberán tomar precauciones el próximo domingo 7 de junio. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) confirmó que varias rutas modificarán temporalmente sus recorridos debido a una jornada especial que incluirá actividades recreativas y deportivas.

Las afectaciones alcanzarán a las rutas T02, T05, T10, C38, L109 y M217, las cuales utilizarán vías alternas mientras permanezcan vigentes los cierres. Aunque no se informó un horario específico para los desvíos, las autoridades recomendaron anticipar los traslados y consultar la aplicación Qrobús para conocer la ubicación de las unidades en tiempo real.

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Estas son las rutas que tendrán desvíos

La AMEQ informó que las siguientes rutas modificarán temporalmente sus recorridos:

Rutas T05, T10, M217 y L109

Vía alterna por:

Calle Independencia

20 de Noviembre

Avenida Constituyentes

Prolongación Bernardo Quintana

Rutas T05, T10, L109 y C38

Vía alterna por:

Bernardo Quintana

Avenida Constituyentes

Avenida Luis Pasteur Sur

Rutas M217 y T02

Vía alterna por:

Bernardo Quintana

Avenida Constituyentes

Avenida Luis Pasteur Sur

Rutas T02 y C38

Vía alterna por:

Ejército Republicano

Calle Independencia

Avenida Circunvalación

Avenida Universidad

¿Por qué habrá cierres en Calzada Los Arcos?

Los cambios en la circulación se deben a la realización de la Vía Recreativa Los Arcos, una actividad organizada como parte de la conmemoración del Día de la Bicicleta en Querétaro. La jornada busca promover el uso de medios de transporte sustentables y generar espacios de convivencia para personas de todas las edades.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la vía recreativa se desarrollará de 07:00 a 12:00 horas sobre Calzada Los Arcos, donde las y los asistentes podrán caminar, correr, andar en bicicleta o participar en actividades recreativas en un espacio libre de vehículos.

La celebración forma parte de la quinta jornada estatal del Día de la Bicicleta, que también contempla otras actividades deportivas, culturales y familiares en distintos puntos de la ciudad a lo largo del día.

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