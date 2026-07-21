Zonas que impactará la tormenta tropical Bertha formada en el Golfo de México

La tormenta tropical Bertha se formó en el Golfo de México durante la tarde-noche del lunes 20 de julio; sin embargo, la mañana de este martes 21 se ha fortalecido a punto de tocar tierra.

El ciclón surgió frente a las costas de Florida y, según previsiones, se espera que avance por la costa sur de los Estados Unidos, por lo que podría tocar tierra el miércoles 22 de julio en Luisiana o Texas, ya que todo dependerá de su trayectoria.

La #TormentaTropical #Bertha a 180 km de Florida, Estados Unidos de América, y a 790 km al norte de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/d1IeuztfSK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 21, 2026

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Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical Bertha

Así puedes seguir la trayectoria de Bertha, la segunda tormenta que se forma en la temporada de huracanes en el océano Atlántico.

¿Dónde habrá lluvias por la tormenta tropical Bertha?

Mientras avanza la tormenta, se espera que deje lluvias en las zonas costeras de los estados de Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y en menor medida Texas.

No obstante, el Centro Nacional de Huracanes (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por aumento de las marejadas ciclónicas de hasta 1.2 metro en Luisiana, Alabama y Florida.

Incluso se menciona que podría generar uno o dos tornados en Florida durante el resto de la semana, así como diversas inundaciones debido a las fuertes lluvias que se esperan.

¿Cómo afectará la tormenta tropical Bertha a México?

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), presenta vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora; sin embargo, no representa peligro para el país, aunque sí podría generar lluvias en los estados que colindan con Texas.

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