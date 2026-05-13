Llega a Querétaro nueva jornada de trámites y servicios gratuitos este jueves 14 de mayo en esta colonia del municipio

Consultas médicas, entrega de lentes gratuitos, apoyo psicológico, entre otros servicios y trámites formarán parte de la nueva jornada de atención ciudadana que llegará a Hacienda Montenegro, en el municipio de Querétaro, durante este jueves 14 de mayo.

La intención del programa, que forma parte de las jornadas “Alcalde en Acción”, es acercar este tipo de atenciones directamente a las colonias de la capital queretana.

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¿Qué servicios gratuitos estarán disponibles en Hacienda Montenegro?

De acuerdo con autoridades municipales, uno de los principales atractivos de esta jornada serán los servicios médicos gratuitos para vecinos de Hacienda Montenegro y colonias cercanas como:

Santa Rosa Jáuregui

La Cruz

San Isidro Buenavista

La Solana

Nuevo Amanecer

Lomas del Pedregal

Entre las atenciones confirmadas se encuentran consultas generales y pediátricas, además de limpiezas dentales y revisiones visuales para personas que requieran valoración ocular.

También habrá exámenes auditivos mediante audiometrías y, en algunos casos, entrega de aparatos auditivos a quienes necesiten este tipo de apoyo. De igual forma, se contempla la entrega gratuita de lentes para población con problemas de visión.

¿Dónde será la jornada y cuál será el horario?

La jornada se llevará a cabo frente al casco de Hacienda Montenegro, sobre la calle Zaragoza s/n, este jueves 14 de mayo.

Las actividades comenzarán desde las 9:00 de la mañana y concluirán alrededor de las 14:00 horas, por lo que autoridades municipales recomendaron acudir temprano para aprovechar los distintos módulos de atención instalados durante el evento.

¿Qué otros apoyos ofrecerá el Municipio de Querétaro?

Además de los servicios de salud, las familias podrán acercarse a módulos de bolsa de empleo para consultar vacantes y oportunidades laborales disponibles dentro de la capital queretana.

La jornada también incluirá asesoría jurídica y atención psicológica gratuita, como parte de las acciones impulsadas por el municipio de Querétaro para ampliar el acceso a servicios de acompañamiento y orientación ciudadana.

A la par, personal municipal realizará actividades comunitarias y donación de plantas, buscando fortalecer la convivencia vecinal y fomentar el cuidado de espacios públicos en esta zona de la ciudad.

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