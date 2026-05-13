Así será el Costco de Escobedo, la sucursal récord que abre sus puertas este 14 de mayo en Nuevo León

La cuenta regresiva llegó a su fin. Costco abrirá oficialmente el jueves 14 de mayo de 2026 su nueva sucursal en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, y lo hará con un hito histórico: se convertirá en la tienda más grande de la cadena en toda América Latina.

La inauguración interna se realizó el lunes 6 de mayo de forma privada, sin acceso al público. Aunque el sitio web oficial mantuvo hasta el último momento la leyenda “Próxima apertura”, la fecha de apertura al público ya fue confirmada.

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¿Cómo será el Costco más grande de América Latina?

La nueva sucursal de Costco en Nuevo León contará con dimensiones que la colocan en una categoría propia. Según datos del gobierno municipal de Escobedo, el proyecto implicó una inversión de 100 millones de dólares y cuenta con:

20,000 m² de área comercial

35,000 m² de estacionamiento

1 hectárea destinada a gasolinera propia

Para su construcción, Cemex suministró 6,500 metros cúbicos de concreto de baja contracción, un material que reduce fisuras y mejora la durabilidad de la estructura a largo plazo.

¿Dónde queda el nuevo Costco Sendero y cuándo abrirá sus puertas?

La tienda se ubica sobre avenida Sendero Divisorio, a la altura de la colonia Joyas de Anáhuac, en un terreno de siete hectáreas.

Su construcción arrancó a finales del año pasado. Desde marzo, la empresa abrió su bolsa de trabajo para áreas como farmacia, electrónica, panadería, caja y preparación de alimentos, y también habilitó la venta anticipada de membresías doradas, de negocio y ejecutiva.

Esta será la cuarta sucursal de Costco en Nuevo León, sumándose a las ya existentes:

Costco Cumbres – Alejandro de Rodas 6767, Monterrey

– Alejandro de Rodas 6767, Monterrey Costco San Pedro – Av. Lázaro Cárdenas 800, San Pedro Garza García

– Av. Lázaro Cárdenas 800, San Pedro Garza García Costco Carretera Nacional – Km 268+500, Monterrey

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